＜離婚予定で＞貯金は700万円、無職のシングルマザー。幼児を抱えて職探しは不安で…やっていける？
子どもを連れて離婚するとなると、真っ先に心配になるのがお金のことですよね。先日ママスタコミュニティには現在旦那さんと離婚調停をしていて、離婚予定だという投稿者さんからこんな漠然とした不安と悩みが寄せられました。投稿者さんは旦那さんと結婚する前に仕事を辞めた過去があります。
『貯金700万円、今は無職子ども5歳シングルでやってけるのかな。不安すぎる。今はいいけどこれからが。700万円とかすぐ底がつきる。仕事だよね。6年無職。その間に本当色々あってメンタルもやられてる。復活できるかな』
働く意思があるなら離婚してもなんとかなるよ！
『今無職でも働く予定あるんでしょ？ これが働きたくないなら詰むけどなんとかする気があるならなんとかなる』
『近いうちに働きだすなら全く問題ないと思うよ。5歳ならある程度分別がつくし、シングルなら保育園も学童も優先的に入れるし』
『離婚を延ばして別居の選択はできないのかな？ きちんとした職に就いて軌道にのるまでは婚費で食いつなぐのが現実的だと思う。虎の子の700万円は今手をつけるべきではない』
これからシングルマザーとしてお子さんと2人で生活していけるのか。現在の貯金額700万円とにらめっこをしながら思い悩んでいる投稿者さん。現在は専業主婦で働いていませんが、離婚となったら働く意思があります。今の投稿者さんの状況を聞いたママたちからは「働くつもりならなんとかなるよ！」と肯定的な意見がありました。養育費を数万円もらうとしても投稿者さんが働いて大黒柱としてやっていくことになります。お子さんを保育園に入れて、正社員などある程度安定した仕事に就くことができれば、十分にやっていくことはできるでしょう。
一方でまだ仕事を始めていない状況の投稿者さんに対して心配の声を寄せていたママも。離婚をして仕事に就くまでの間に別居をして、婚姻費用という形で旦那さんから生活費を受け取り、貯金の700万円を取り崩さないほうがいいのではないかというアドバイスもありました。
早めに動きだすこと、やるしかない気持ちを持つこと！
『200万円を手元に残して500万円は投資に回したら？』
『早めに動き出すことだよね。ちゃんと働けば、貯金はできなくても今あるものに手をつけなくてもいいくらいは稼げるんじゃないの』
『やっていけるかなじゃなくてやっていくしかない。不安なのはわかるけど頑張って！』
またこれから離婚をして養育費や手当をもらいながら投稿者さんが働くにしても、何かと経済的な不安は付きまとうものでしょう。そこで700万円という貯金を有意義に活用するべきという意見もありました。お子さんの教育費が最もかかるであろう大学入学に備えて、そのまま貯金しておくのではなく投資や積立に回すというのも選択肢のひとつですよね。またこれから働くつもりということですが、転職活動なり資格の勉強なり、仕事を始めるためのスタートは早いほうがいいことは確かです。「シングルマザーとしてやっていけるかな」という気持ちではなく、「今すぐやるんだ！」という強い気持ちを持つことが大事になってくるのではないでしょうか。
経験者の話を聞くのもいいかも
『私も専業主婦だったし元旦那は貧乏だったから慰謝料なし。元旦那の不倫だけど私もお金なくて裁判とかせず離婚した。子ども2人だったけど離婚してなんとかなったよ。上の子は成人したしあとは下の子を大学出すだけ。ひとり親の手当もあるし仕事を見つければなんとかなるよ』
今回の投稿では、シングルマザーとしてお子さんを育て上げたママからのコメントも寄せられていました。投稿者さんの貯金700万円というのは、本人にとっては「これしか貯金がないけど大丈夫？」と不安になる額なのでしょう。しかし貯金がなかったり慰謝料も養育費も受け取れなかったりするなかで、生活を切り詰めながらも頑張って働いているシングルマザーは世の中に少なくありません。それでも「シングルマザーとしてやっていくしかない」という強い気持ちがあれば、きっとできないことはないはず。ひとり親向けの手当や子どもの給付金などもありますから、いろいろと調べてこれからのマネープランを考えていくと、「私にもきっとできる」という安心材料になるのではないでしょうか。
またなによりも勇気がもらえるのは、同じシングルマザー当事者の経験談を聞くことではないでしょうか。ネットでもリアルでもシングルマザーの人たちの話を聞くことで「みんなもなんとかなったから私も大丈夫」、「私も頑張れる」という勇気ももらえるはずです。投稿者さんはまだ離婚調停中とのことですが、離婚後にすぐに動けるように職探しや投資など、今からスタートを切っても決して遅くはないのではないでしょうか。
文・AKI 編集・みやび イラスト・なかやまねこ