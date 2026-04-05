＜副業サロンで返金トラブル＞産後の不安で焦りすぎ反省…！心をすり減らした私の学び【第8話まんが】
私はナギサ。私は育休中にスキルを身につけたいと思い、数十万円を払ってあるオンラインサロンに入会しました。しかし講義内容や指導があまりに薄っぺらくて愕然とします。やがてオニヅカさんを中心に、同じ講義を受講していた4人全員で返金請求をすることになりました。ただ娘を育てながらスマホを手放せず、常に緊張感が伴います。「育児と両立できないので辞退します」と言ったところ、強い非難のメッセージが届いてしまったのでした。
「考え直してください」「あとちょっとで決着がつきますから」他の受講者たちにもそう励まされ、結局私は返金請求活動から抜けることができませんでした。すると翌週……。ようやくサロン側が折れたという連絡がきたのです。
オンラインサロンは最後まで「こちらが悪かったとは思っていない」という姿勢を崩しませんでした。たしかに解釈の違いだと言われればそれまでです。ただ、私たちが集団で返金を求め続けたためか、結果的に全額返金されました。
アヤカから見せられたスマホ画面には「育休中がチャンス！」「未来のキャリアが動き出す！」などと耳触りのいいキャッチーな言葉が並んでいました。その瞬間、脳裏に嫌な思い出がよみがえり、私は思わずアヤカに自分の経験談を語って聞かせたのでした。
もちろん金額に見合った良心的なオンラインサービスもたくさんあると思います。ただ安易な夢を見て足を踏み入れた結果、私は時間を奪われ心をすり減らしてしまいました。そう思うと、これ以上ないほど実践的な学びをくれたオンラインサロンだったのかもしれません。
これからは甘い言葉にすがらず、焦らずじっくりと、自分や家族の生活スタイルに合う働き方を考えていきたいと思っています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
「考え直してください」「あとちょっとで決着がつきますから」他の受講者たちにもそう励まされ、結局私は返金請求活動から抜けることができませんでした。すると翌週……。ようやくサロン側が折れたという連絡がきたのです。
オンラインサロンは最後まで「こちらが悪かったとは思っていない」という姿勢を崩しませんでした。たしかに解釈の違いだと言われればそれまでです。ただ、私たちが集団で返金を求め続けたためか、結果的に全額返金されました。
アヤカから見せられたスマホ画面には「育休中がチャンス！」「未来のキャリアが動き出す！」などと耳触りのいいキャッチーな言葉が並んでいました。その瞬間、脳裏に嫌な思い出がよみがえり、私は思わずアヤカに自分の経験談を語って聞かせたのでした。
もちろん金額に見合った良心的なオンラインサービスもたくさんあると思います。ただ安易な夢を見て足を踏み入れた結果、私は時間を奪われ心をすり減らしてしまいました。そう思うと、これ以上ないほど実践的な学びをくれたオンラインサロンだったのかもしれません。
これからは甘い言葉にすがらず、焦らずじっくりと、自分や家族の生活スタイルに合う働き方を考えていきたいと思っています。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子