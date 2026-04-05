2025年12月に77歳で亡くなった脚本家の内館牧子さんをしのぶ『内館牧子の想い出を語る会』が、5日に行われ、俳優の石田ひかりさん（53）が、報道陣の前で内館さんへの思いを語りました。

石田さんは、会の様子について「弟さんのお話や弔辞を聞かせていただいて、本当に楽しい人生だったのではないかというふうにお話をお聞きしておりました」と語り「お別れは本当に思っていたより早く訪れてしまいましたが、もちろんさみしさはありますが、本当にエネルギッシュに駆け抜けられた77年間だったのではないかなというふうに感じておりました」と、内館さんをしのびました。

■内館牧子さんとの思い出「今でも耳にとても残っています」

印象に残っている内館さんとの思い出について聞かれると「ここに来る間も、色々と内館さんとの思い出を思い返しながら来たんですけれど。いつも朗らかに、いつもの笑顔で“頑張んなさい”って、“いいじゃない”って、本当に軽やかに背中を押してくださった、あの声が本当に今でも耳にとても残っています」と振り返りました。

■内館牧子さん脚本の『ひらり』を振り返って

1992年に、内館さんが脚本を手がけたNHK連続テレビ小説『ひらり』でヒロインを演じた石田さん。今回のお別れ会は、当時のキャストたちも参列していたといいます。

■内館牧子さんに今話したいこと

石田さんは「今も伊東四朗さんや、（渡辺）いっけいさんや鍵本景子ちゃんとお話ししてたんですけど、33年前なんですよね。それでも、こうして今でも仲良くお付き合いさせていただいていたり、こうして取材をしていただけることに、今回こういう機会をすごくいただいて、より一層本当に『ひらり』っていうのは、私の中で本当に大きい作品だったんだなって改めて感じています」と語りました。

そして、報道陣から「もう一度話せるなら、どんな話をしたいか」と聞かれると「私にも老害の話をやらせてください。本当にそうそんな年になりかけてますので。最近私はもう“初老害”（しょろうがい）だと、自分のことを。“初老害”気をつけないといけないなっていうふうに思ってるんですけども。ぜひ、その今の年代になった私の役を書いていただきたかったです。ぜひやらせてくださいって言いたいです」と話しました。