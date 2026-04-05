SixTONES「高校生クイズ」3年連続パーソナリティー就任 チョコプラ＆佐藤栞里も2年連続参戦【コメント】
【モデルプレス＝2026/04/05】高校生のクイズの祭典「第46回全国高等学校クイズ選手権」が2026年も開催決定。SixTONESが3年連続、チョコレートプラネットと佐藤栞里が2年連続で同番組のパーソナリティーを務めることが発表された。
【写真】松村北斗「嫉妬が止まらない」衝撃を受けた人気俳優
「第46回全国高等学校クイズ選手権」は、1983年から始まった44年の歴史を持つ高校生の熱き戦い“クイズの甲子園”。今年の高校生クイズのテーマは「『昭和』『平成』『令和』日本の100年」。今の日本を創った3世代のクイズバトルとなる。多くの時間を共にした“仲間との絆”で勝ち抜くひと夏の“大冒険”クイズ大会。求められるのは知力、体力、ほんの少しの時の運、全力で走り、泥だらけになって、仲間を信じて戦い抜く勝っても負けても一生モノの思い出と絆ができる。
全国を旅し、答えていくことで「昭和・平成・令和」3世代にわたる日本を変えた名場面を振り返る。全国5,000校を超える高校の頂点、クイズ日本一の称号に輝くのはどの学校か。
「大予選会『ONLINEラウンド』」は、1チーム1台のスマホでクイズに参加。6月7日に開催を予定している。参加者は2人1組（現役の同じ高校の3人で参加）で男子3人・女子3人・男女混合3人、学年はバラバラでも参加可能。全国を6ブロック（北海道・東北／中部／関東／近畿／中国・四国／九州・沖縄）に区分けし、合計37チームが「大予選会『TOKYOラウンド』」に進出できる。
全国6ブロックから合計37チームが「大予選会『TOKYOラウンド』」に進出。「1.全国順位TOP 7」、「2.全国順位TOP 7を除く各ブロックの『男子チーム1位』『女子チーム1位』『混合チーム1位』」「3.参加高校の多い激戦区、関東・近畿・中部ブロックからは『男子チーム2位』『女子チーム2位』『混合チーム2位』も全国大会に進出」但し、1〜3全てにおいて「同一高校からは最上位の1チームのみ」「同一都道府県からは上位2チームまで」とし、順次繰り上げ進出とする。
上記合計34チームに加え、下記の総合選抜枠3チームを加えた37チームが、全国大会へのキップをかけた「大予選会『TOKYOラウンド』に進出可能となる。「大予選会『TOKYOラウンド』」＆全国大会は、7月末頃〜の開催を予定している（※1週間半程度）。（modelpress編集部）
【※総合選抜枠とは】
チームのメッセージ動画を番組に投稿し、高校生クイズにかける情熱やチームの絆・個性を総合的に判断した上で進出チームを決定。「総合選抜枠」は、大予選会「ONLINEラウンド」に最後まで参加したチームが選考対象となる。
ー 3年連続『高校生クイズ2026』のパーソナリティーに就任したお気持ちをお聞かせ下さい。
ジェシー：高校生の皆さんが笑顔や涙を拭っているのを見て、自分が高校生だった時の懐かしさを感じますし、僕たちも勉強になることがたくさんあります。今年も一緒に楽しめると思うとありがたいです。
京本大我：毎年違うドラマがあって、いつも楽しませてもらっています。今年も熱いドラマが生まれると思うので、僕たちがサポートできるところはしたいです。今年も高校生の皆さんと一緒に熱い夏を過ごせたらなと思います。
松村北斗：『高校生クイズ』によってできる絆とか、一緒に汗や涙を流す姿はすごく素敵で、羨ましく見えます。そういう思い出を作ってくれたら、僕たちも嬉しいなと思います。
高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）：3年目となると『高校生クイズ』がないと、僕たちも夏がちょっと物足りなく感じるので、今年も参加できてよかったです。高校生の皆さんと一緒に熱い夏を過ごしたいですし、毎年、僕たちもエールをもらっているので、一緒に頑張っていきたいです。
森本慎太郎：『高校生クイズ』は老若男女も楽しめて、熱中できる番組だと思います。そこに関われるのはすごく嬉しいです。高校生の皆さんをサポートしながら、最高な夏の思い出を共に作れたらなと思っています。
田中樹：皆さんのいい夏、いい思い出作りをサポートさせてもらいたいなと思っています。毎年僕たちも 感動やエールをもらったりしているので、今年も高校生の皆さんと同じ視点でサポートして、高校生の思い出はもちろん、僕たちもいい夏を過ごしたいです。
ー クイズといえば3人1組の絆ですが、皆さんのチームワークの秘訣を教えてください。
京本：コミュニケーションを頻繁にとっていることです。楽屋でも、移動車でもずっとしゃべっていますし、それが大きいかなと思います。
田中：趣味は全員違うけど、お互いをリスペクトしあえていることです。毎年、高校生の皆さんを見て、「この子はここが得意で、そこが魅力だ」とお互いに認め合えている姿を見ると、僕たちと少し似ているなと思っています。
ー 参加しようと考えている高校生の皆さんへメッセージをお願いします。
京本：実は、僕のまわりで昔、『高校生クイズ』に出場したことがある子がいて、話を聞いたら「すごく思い出に残っている」と嬉しそうに思い出話をしてくれたんです。僕たちがこの3年間で出会った高校生も大人になって、いつか振り返ったときに、絶対素敵な思い出になっていると思います。普段の学校生活とは違う特別な思い出作りにぜひ参加してくれたらなと思います。
森本：最高の思い出が作れます！特別な夏の思い出を作りたいという子は応募してほしいです。ぜひ友人に声をかけてご応募お待ちしています。
ー 2年連続『高校生クイズ2026』のパーソナリティーに就任したお気持ちをお聞かせ下さい。
昨年高校1、2年生のメンバーは今年また出会えるかもしれないというのが嬉しいなと思います。どれくらい成長しているのかとか、身長もちょっと高くなっているとか、我が子の成長を見ているぐらいの感覚です。新しいメンバーの高校生を見られるのも楽しみです。
ー 参加しようと考えている高校生の皆さんへメッセージをお願いします。
高校生の皆さん、俺たちと一緒に青春しようぜ！沢山のエントリーをお待ちしています！
ー 2年連続『高校生クイズ2026』のパーソナリティーに就任したお気持ちをお聞かせ下さい。
昨年はじめて『高校生クイズ』に参加させていただき、高校生の皆さんのクイズに対する情熱と、学校の垣根をも越えて深まっていく絆に心から感動しました。今年もそばで見届けられることになって本当に嬉しいです！
ー 参加しようと考えている高校生の皆さんへメッセージをお願いします。
夢中になれるものがあって、一緒に熱くなれる仲間がいる。そんな皆さんのかけがえのない夏を全力で応援させてください！お会いできるのを楽しみにしています！
【Not Sponsored 記事】
【写真】松村北斗「嫉妬が止まらない」衝撃を受けた人気俳優
◆SixTONES、3年連続「高校生クイズ」パーソナリティーに
「第46回全国高等学校クイズ選手権」は、1983年から始まった44年の歴史を持つ高校生の熱き戦い“クイズの甲子園”。今年の高校生クイズのテーマは「『昭和』『平成』『令和』日本の100年」。今の日本を創った3世代のクイズバトルとなる。多くの時間を共にした“仲間との絆”で勝ち抜くひと夏の“大冒険”クイズ大会。求められるのは知力、体力、ほんの少しの時の運、全力で走り、泥だらけになって、仲間を信じて戦い抜く勝っても負けても一生モノの思い出と絆ができる。
◆「高校生クイズ」予選は6月7日開催
「大予選会『ONLINEラウンド』」は、1チーム1台のスマホでクイズに参加。6月7日に開催を予定している。参加者は2人1組（現役の同じ高校の3人で参加）で男子3人・女子3人・男女混合3人、学年はバラバラでも参加可能。全国を6ブロック（北海道・東北／中部／関東／近畿／中国・四国／九州・沖縄）に区分けし、合計37チームが「大予選会『TOKYOラウンド』」に進出できる。
全国6ブロックから合計37チームが「大予選会『TOKYOラウンド』」に進出。「1.全国順位TOP 7」、「2.全国順位TOP 7を除く各ブロックの『男子チーム1位』『女子チーム1位』『混合チーム1位』」「3.参加高校の多い激戦区、関東・近畿・中部ブロックからは『男子チーム2位』『女子チーム2位』『混合チーム2位』も全国大会に進出」但し、1〜3全てにおいて「同一高校からは最上位の1チームのみ」「同一都道府県からは上位2チームまで」とし、順次繰り上げ進出とする。
上記合計34チームに加え、下記の総合選抜枠3チームを加えた37チームが、全国大会へのキップをかけた「大予選会『TOKYOラウンド』に進出可能となる。「大予選会『TOKYOラウンド』」＆全国大会は、7月末頃〜の開催を予定している（※1週間半程度）。（modelpress編集部）
【※総合選抜枠とは】
チームのメッセージ動画を番組に投稿し、高校生クイズにかける情熱やチームの絆・個性を総合的に判断した上で進出チームを決定。「総合選抜枠」は、大予選会「ONLINEラウンド」に最後まで参加したチームが選考対象となる。
◆SixTONESコメント
ー 3年連続『高校生クイズ2026』のパーソナリティーに就任したお気持ちをお聞かせ下さい。
ジェシー：高校生の皆さんが笑顔や涙を拭っているのを見て、自分が高校生だった時の懐かしさを感じますし、僕たちも勉強になることがたくさんあります。今年も一緒に楽しめると思うとありがたいです。
京本大我：毎年違うドラマがあって、いつも楽しませてもらっています。今年も熱いドラマが生まれると思うので、僕たちがサポートできるところはしたいです。今年も高校生の皆さんと一緒に熱い夏を過ごせたらなと思います。
松村北斗：『高校生クイズ』によってできる絆とか、一緒に汗や涙を流す姿はすごく素敵で、羨ましく見えます。そういう思い出を作ってくれたら、僕たちも嬉しいなと思います。
高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）：3年目となると『高校生クイズ』がないと、僕たちも夏がちょっと物足りなく感じるので、今年も参加できてよかったです。高校生の皆さんと一緒に熱い夏を過ごしたいですし、毎年、僕たちもエールをもらっているので、一緒に頑張っていきたいです。
森本慎太郎：『高校生クイズ』は老若男女も楽しめて、熱中できる番組だと思います。そこに関われるのはすごく嬉しいです。高校生の皆さんをサポートしながら、最高な夏の思い出を共に作れたらなと思っています。
田中樹：皆さんのいい夏、いい思い出作りをサポートさせてもらいたいなと思っています。毎年僕たちも 感動やエールをもらったりしているので、今年も高校生の皆さんと同じ視点でサポートして、高校生の思い出はもちろん、僕たちもいい夏を過ごしたいです。
ー クイズといえば3人1組の絆ですが、皆さんのチームワークの秘訣を教えてください。
京本：コミュニケーションを頻繁にとっていることです。楽屋でも、移動車でもずっとしゃべっていますし、それが大きいかなと思います。
田中：趣味は全員違うけど、お互いをリスペクトしあえていることです。毎年、高校生の皆さんを見て、「この子はここが得意で、そこが魅力だ」とお互いに認め合えている姿を見ると、僕たちと少し似ているなと思っています。
ー 参加しようと考えている高校生の皆さんへメッセージをお願いします。
京本：実は、僕のまわりで昔、『高校生クイズ』に出場したことがある子がいて、話を聞いたら「すごく思い出に残っている」と嬉しそうに思い出話をしてくれたんです。僕たちがこの3年間で出会った高校生も大人になって、いつか振り返ったときに、絶対素敵な思い出になっていると思います。普段の学校生活とは違う特別な思い出作りにぜひ参加してくれたらなと思います。
森本：最高の思い出が作れます！特別な夏の思い出を作りたいという子は応募してほしいです。ぜひ友人に声をかけてご応募お待ちしています。
◆チョコレートプラネットコメント
ー 2年連続『高校生クイズ2026』のパーソナリティーに就任したお気持ちをお聞かせ下さい。
昨年高校1、2年生のメンバーは今年また出会えるかもしれないというのが嬉しいなと思います。どれくらい成長しているのかとか、身長もちょっと高くなっているとか、我が子の成長を見ているぐらいの感覚です。新しいメンバーの高校生を見られるのも楽しみです。
ー 参加しようと考えている高校生の皆さんへメッセージをお願いします。
高校生の皆さん、俺たちと一緒に青春しようぜ！沢山のエントリーをお待ちしています！
◆佐藤栞里コメント
ー 2年連続『高校生クイズ2026』のパーソナリティーに就任したお気持ちをお聞かせ下さい。
昨年はじめて『高校生クイズ』に参加させていただき、高校生の皆さんのクイズに対する情熱と、学校の垣根をも越えて深まっていく絆に心から感動しました。今年もそばで見届けられることになって本当に嬉しいです！
ー 参加しようと考えている高校生の皆さんへメッセージをお願いします。
夢中になれるものがあって、一緒に熱くなれる仲間がいる。そんな皆さんのかけがえのない夏を全力で応援させてください！お会いできるのを楽しみにしています！
【Not Sponsored 記事】