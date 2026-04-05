◇プロ野球セ・リーグ 巨人3-2DeNA(5日、東京ドーム)

DeNAが巨人に逆転負けを喫し、開幕から3カード連続負け越し。試合後、2番手で登板した伊勢大夢投手が思いを語りました。

試合は1点リードで迎えた7回。ここまで無失点に抑えてきた先発・石田裕太郎投手ですが、2本のヒットで2アウト1、3塁となったところで降板。火消しとして登板した伊勢投手でしたが、代打の大城卓三選手に3球目をとらえられ3ランホームランを被弾。逆転を許し、チームは敗戦となりました。

伊勢投手は試合後を振り返り、「ランナーいるところっていうのは僕自身得意だと思っていたので、その中で、インコースのサインに当然納得した上で投げていた。相手もプロ野球選手で長くやられている。あれで抑えていたらナイスプレーでした。結果論になっちゃうんですけど、勝負した結果なので、自分が悪い。裕太郎にだけは、本当に申し訳ない」と悔しさを語りました。

自身の調子については、「調子も悪いわけではないですし、ボールも走り出してますし。なので力負けというか、バッターが何を狙っていたか分からないが、そのちょうど当たるところに投げてしまった。切り換えてやるしかない。次同じシチュエーションで同じ結果にならないように、しっかり反省して、試合まだ全然続くので、また投げさせて貰えるように、積み上げていきたい」と語ります。

最後に今後へ向けて、「投げきれる技術をもう一回修正して、投げきれると思っているので。修正して来週以降臨んでいきたい」と前を向きました。