俳優の西岡徳馬（79）が5日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にゲスト出演し、時代劇ドラマ「SHOGUN 将軍」の撮影エピソードを語った。

関ヶ原の合戦前夜を描いた物語で、24年にディズニープラスで配信開始。米ゴールデングローブ賞では、テレビドラマ部門の作品賞、真田広之が主演男優賞、アンナ・サワイが主演女優賞、浅野忠信が助演男優賞と、4冠を獲得した。

西岡は足利家や豊臣秀吉、徳川家康に仕えた戦国武将・細川藤孝をモデルにした、戸田広松を演じた。日本との撮影の違いについて聞かれると、「違いましたね。僕は8カ月行ってましたからね、バンクーバーに」と答えた。

大きな違いは、天候に対する考え方だという。「雨予定がないから、何でかと思ったら、雨でもやるんですよ。雨降っててもやるの」。日本では時代劇の撮影で雨が降った場合、中止になることが多いという。それは衣装の問題から。「日本の時代劇なんて、雨が降っていたら絶対やらせない。着物が正絹（しょうけん）でできているから。でも向こうは全然関係ないですよ」と、撮影文化の違いに驚いていた。

「“こんな雨降ったら、映っちゃうじゃん？”って言ったら、“CGで消すからいい”って言われた」。編集技術が進んだ米国ならではの考え方で、「やたら雨のシーンは多いし、映画の雨のシーンっていいんだよね。だからやるけども」と納得も口にしていた。

また「テイクはいっぱい撮るしね」と、もう一つの大きな違いを明かした。「“OK！グーッド！…ワンモア（もう1回）”って。“ファンタスティック！ブラボー！…ワンモア”。こっちは言われてないからさ」と話していた。