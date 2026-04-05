世界で最も有名なロックバンド、ビートルズの１９６６年の来日公演で撮影された写真１０２枚分のネガフィルムが、会場となった日本武道館（東京都千代田区）で見つかった。

ほぼ全て未公開とみられ、昭和史を映した貴重な資料と言える。読売新聞６日朝刊紙面で写真の一部を掲載するとともに、鑑定の結果判明した新たな事実も詳報する。

ビートルズは６６年６月２９日未明に来日。読売新聞社などの主催で翌３０日、７月１、２日に日本武道館で計５公演を行った。

１０２枚の写真はほぼ全て、公演２日目の７月１日に撮影されたものと推定される。ステージでの演奏風景も多く撮影されていたが、興味深いのはジョン・レノンさんがホテルを抜け出した際に入手したとみられる福助人形を、笑顔で眺めている写真だ。この人形は後にアルバム「サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド」のジャケット写真に写る人形と同一のものとみられる。

ほかにも、楽屋になった武道館の館長室でくつろぐポール・マッカートニーさんらメンバー、外国人女性と談笑するジョージ・ハリスンさん、鏡の前で身支度をするリンゴ・スターさんなど、舞台裏の様子も写っていた。