ＴＯＢＥ所属のアイドルグループ「ＣＬＡＳＳ ＳＥＶＥＮ」の大東立樹、郄野秀侑、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣が５日、京セラドーム大阪で開催中の「ＫＡＮＳＡＩ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ２０２６ ＳＰＲＩＮＧ＆ＳＵＭＭＥＲ」に出演した。

初めての関コレについて中澤は「こんなに大きい舞台に立たせていただくのは光栄だった」とし、横田は「最高でした！」と感無量といった様子だった。

グループのファッション番長について大東は、中澤の方を向き「むちゃくちゃスタイル良くて、それに合ったキレイ系を着こなしている。服、何着持ってるんだろうってくらい、毎日違う姿を見せてくれる」と明かした。

続けてファッションについて近藤が「アメカジとかも好きですし、普段着は男くさい感じが好きです」と語った。

同グループの新曲「心にキスをした」について横田は「すごく背中を押してくれる。自分もこの曲を歌ってて、背中を押してもらえますし、それをファンの人に伝えたい」とアピールした。

行ってみたい観光地を聞かれた星が「道頓堀、みんなでグリコポーズしたい」と言うと、メンバーは口々に「いいね。行きたいね」と賛同し、仲の良さを感じさせた。