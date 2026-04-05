プロゴルファーの臼井麗香と臼井蘭世が５日、京セラドーム大阪で開催中の「ＫＡＮＳＡＩ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ２０２６ ＳＰＲＩＮＧ＆ＳＵＭＭＥＲ」に出演した。

２人は、同イベントの「ＭＡＲＵＫＡＴＳＵ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ＦＡＳＨＩＯＮ ＬＥＡＤＥＲＳ」ステージに登場した。

姉妹でランウェイを歩くのは初めてという麗華は「私がお姉ちゃんなので、妹が大丈夫かなっていう心配が最初から最後まで気になった。１回目、２回目とは、また違った気分で楽しめました」。

初めてのランウェイだった蘭世は「ゴルフは場慣れしてるので、こういう緊張感はないのですが、今回は大勢の皆さんの前に立つっていうのがとても緊張しました」と感想を述べた。

２人はユーチューバーとしても活躍中だ。麗華は「ＹｏｕＴｕｂｅでいろんな企画をしつつ、プロゴルファーがまだやってない新境地にチャレンジできたら」と意欲を語った。

今後について、１回目はトークショーにドレスを着たが、その時はランウェイは歩いていないとし、「ドレスとか着てみたいです。大きめのドレスで（すそを）引きずりながらやってみたい」と目を輝かせていた。