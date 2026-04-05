《レンチンOK♡》お弁当民、集合ーーーッ！【3COINS】スタイリッシュな「新作ランチボックス」

新生活や新年度のスタートに合わせて、“お弁当づくり”を始めた人も多いのでは？ 今回はそんな人におすすめの、デザイン性と使いやすさを兼ね備えた【3COINS（スリーコインズ）】の「新作ランチボックス」をご紹介します。

ご飯とおかずを分けたい派におすすめ

シンプルでスタイリッシュなデザインの「ホーロー風ランチボックス2段：720ml」\550（税込）。ご飯とおかず、温めたいものと冷たいまま食べたいものを、分けて入れられるのが2段ボックスの魅力です。約高さ10 × 幅16.8 × 奥行き7.7cmとバッグの中にも入れやすいサイズ感もGOOD！

手軽にサクッとランチ派にぴったり

約高さ11 × 幅13 × 奥行き13cmの正方形が可愛らしい「ホーロー風どんぶりランチボックス：830ml」\550（税込）。どんぶりランチにぴったりで、食べる直前にご飯の上に具材をのせられる中皿付きなのが嬉しいポイント。

どちらも落ち着いたカラーなので職場でも使いやすそう。蓋を開ければ電子レンジでの温めOKなのも推せる理由。ぜひ【3COINS】でチェックして！

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N