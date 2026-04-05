SixTONES、3年連続・高校生クイズパーソナリティー就任「一緒に熱い夏を過ごせたら」【コメント全文】
6人組グループ・SixTONES（ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾※高＝はしごだか、森本慎太郎、田中樹）が、日本テレビ系『第46回全国高等学校クイズ選手権』のパーソナリティーを3年連続で務めることが5日、発表された。SixTONESが、2年連続でチョコレートプラネットと佐藤栞里も加わり、クイズにかける高校生を応援する。
【番組カット】2年連続参戦！佐藤栞里＆チョコレートプラネット
『第46回全国高等学校クイズ選手権』は、1983年から始まった44年の歴史を持つ高校生の熱き戦い“クイズの甲子園”。今年のテーマは『「昭和」「平成」「令和」日本の100年』。今の日本をつくった3世代のクイズバトルとなる。
多くの時間を共にした“仲間との絆”で勝ち抜くひと夏の大冒険クイズ大会に求められるのは知力、体力、ほんの少しの時の運。全力で走り、泥だらけになって、仲間を信じて戦い抜く。勝っても負けても一生モノの思い出と絆が生まれる。全国5000校を超える高校の頂点・クイズ日本一の称号に輝くのはどの学校か。
また、エントリーの受付が開始された。1チーム1台のスマホでクイズに参加する「大予選会『ONLINEラウンド』」は、6月7日に開催予定。全国を6ブロック（北海道・東北、中部、関東、近畿、中国・四国、九州・沖縄）に区分け、合計37チームが「大予選会『TOKYOラウンド』」に進出する。なお、予選は5月下旬締め切りとなる。
【コメント全文】
■SixTONES
――3年連続『高校生クイズ2026』のパーソナリティーに就任したお気持ちをお聞かせください。
ジェシー：高校生の皆さんが笑顔や涙を拭っているのを見て、自分が高校生だった時の懐かしさを感じますし、僕たちも勉強になることがたくさんあります。今年も一緒に楽しめると思うとありがたいです。
京本：毎年違うドラマがあって、いつも楽しませてもらっています。今年も熱いドラマが生まれると思うので、僕たちがサポートできるところはしたいです。今年も高校生の皆さんと一緒に熱い夏を過ごせたらなと思います。
松村：『高校生クイズ』によってできる絆とか、一緒に汗や涙を流す姿はすごく素敵で、羨ましく見えます。そういう思い出を作ってくれたら、僕たちもうれしいなと思います。
高地：3年目となると『高校生クイズ』がないと、僕たちも夏がちょっと物足りなく感じるので、今年も参加できてよかったです。高校生の皆さんと一緒に熱い夏を過ごしたいですし、毎年、僕たちもエールをもらっているので、一緒に頑張っていきたいです。
森本：『高校生クイズ』は老若男女も楽しめて、熱中できる番組だと思います。そこに関われるのはすごくうれしいです。高校生の皆さんをサポートしながら、最高な夏の思い出を共に作れたらなと思っています。
田中：皆さんのいい夏、いい思い出作りをサポートさせてもらいたいなと思っています。毎年僕たちも感動やエールをもらったりしているので、今年も高校生の皆さんと同じ視点でサポートして、高校生の思い出はもちろん、僕たちもいい夏を過ごしたいです。
――クイズといえば3人1組の絆ですが、皆さんのチームワークの秘けつを教えてください。
京本：コミュニケーションを頻繁にとっていることです。楽屋でも、移動車でもずっとしゃべっていますし、それが大きいかなと思います。
田中：趣味は全員違うけど、お互いをリスペクトしあえていることです。毎年、高校生の皆さんを見て、「この子はここが得意で、そこが魅力だ」とお互いに認め合えている姿を見ると、僕たちと少し似ているなと思っています。
――参加しようと考えている高校生の皆さんへメッセージをお願いします。
京本：実は、僕のまわりで昔、『高校生クイズ』に出場したことがある子がいて、話を聞いたら「すごく思い出に残っている」とうれしそうに思い出話をしてくれたんです。僕たちがこの3年間で出会った高校生も大人になって、いつか振り返ったときに、絶対素敵な思い出になっていると思います。普段の学校生活とは違う特別な思い出作りにぜひ参加してくれたらなと思います。
森本：最高の思い出が作れます！特別な夏の思い出を作りたいという子は応募してほしいです。ぜひ友人に声をかけてご応募お待ちしています。
■チョコレートプラネット
――2年連続『高校生クイズ2026』のパーソナリティーに就任したお気持ちをお聞かせください。
昨年高校1、2年生のメンバーは今年また出会えるかもしれないというのがうれしいなと思います。どれくらい成長しているのかとか、身長もちょっと高くなっているとか、我が子の成長を見ているぐらいの感覚です。新しいメンバーの高校生を見られるのも楽しみです。
――参加しようと考えている高校生の皆さんへメッセージをお願いします。
高校生の皆さん、俺たちと一緒に青春しようぜ！たくさんのエントリーをお待ちしています！
■佐藤栞里
――2年連続『高校生クイズ2026』のパーソナリティーに就任したお気持ちをお聞かせください。
昨年はじめて『高校生クイズ』に参加させていただき、高校生の皆さんのクイズに対する情熱と、学校の垣根をも越えて深まっていく絆に心から感動しました。今年もそばで見届けられることになって本当にうれしいです！
――参加しようと考えている高校生の皆さんへメッセージをお願いします。
夢中になれるものがあって、一緒に熱くなれる仲間がいる。そんな皆さんのかけがえのない夏を全力で応援させてください！お会いできるのを楽しみにしています！
■石川みなみアナウンサー
高校生クイズに携わって3年目になりました。今年も、好奇心とエネルギーあふれる高校生の皆さんとお会いできること、本当にうれしいです！何事にも全力で取り組むこと、仲間を思いやること、学び続けることの尊さを毎年教えてもらっています。高校生活は3年間。改めて、あっという間だなと思います。貴重なひと夏の青春時代、高校生クイズに参加してくれる皆さんへの感謝を胸に、全力で応援させていただきます！よろしくお願いいたします。
【番組カット】2年連続参戦！佐藤栞里＆チョコレートプラネット
『第46回全国高等学校クイズ選手権』は、1983年から始まった44年の歴史を持つ高校生の熱き戦い“クイズの甲子園”。今年のテーマは『「昭和」「平成」「令和」日本の100年』。今の日本をつくった3世代のクイズバトルとなる。
また、エントリーの受付が開始された。1チーム1台のスマホでクイズに参加する「大予選会『ONLINEラウンド』」は、6月7日に開催予定。全国を6ブロック（北海道・東北、中部、関東、近畿、中国・四国、九州・沖縄）に区分け、合計37チームが「大予選会『TOKYOラウンド』」に進出する。なお、予選は5月下旬締め切りとなる。
【コメント全文】
■SixTONES
――3年連続『高校生クイズ2026』のパーソナリティーに就任したお気持ちをお聞かせください。
ジェシー：高校生の皆さんが笑顔や涙を拭っているのを見て、自分が高校生だった時の懐かしさを感じますし、僕たちも勉強になることがたくさんあります。今年も一緒に楽しめると思うとありがたいです。
京本：毎年違うドラマがあって、いつも楽しませてもらっています。今年も熱いドラマが生まれると思うので、僕たちがサポートできるところはしたいです。今年も高校生の皆さんと一緒に熱い夏を過ごせたらなと思います。
松村：『高校生クイズ』によってできる絆とか、一緒に汗や涙を流す姿はすごく素敵で、羨ましく見えます。そういう思い出を作ってくれたら、僕たちもうれしいなと思います。
高地：3年目となると『高校生クイズ』がないと、僕たちも夏がちょっと物足りなく感じるので、今年も参加できてよかったです。高校生の皆さんと一緒に熱い夏を過ごしたいですし、毎年、僕たちもエールをもらっているので、一緒に頑張っていきたいです。
森本：『高校生クイズ』は老若男女も楽しめて、熱中できる番組だと思います。そこに関われるのはすごくうれしいです。高校生の皆さんをサポートしながら、最高な夏の思い出を共に作れたらなと思っています。
田中：皆さんのいい夏、いい思い出作りをサポートさせてもらいたいなと思っています。毎年僕たちも感動やエールをもらったりしているので、今年も高校生の皆さんと同じ視点でサポートして、高校生の思い出はもちろん、僕たちもいい夏を過ごしたいです。
――クイズといえば3人1組の絆ですが、皆さんのチームワークの秘けつを教えてください。
京本：コミュニケーションを頻繁にとっていることです。楽屋でも、移動車でもずっとしゃべっていますし、それが大きいかなと思います。
田中：趣味は全員違うけど、お互いをリスペクトしあえていることです。毎年、高校生の皆さんを見て、「この子はここが得意で、そこが魅力だ」とお互いに認め合えている姿を見ると、僕たちと少し似ているなと思っています。
――参加しようと考えている高校生の皆さんへメッセージをお願いします。
京本：実は、僕のまわりで昔、『高校生クイズ』に出場したことがある子がいて、話を聞いたら「すごく思い出に残っている」とうれしそうに思い出話をしてくれたんです。僕たちがこの3年間で出会った高校生も大人になって、いつか振り返ったときに、絶対素敵な思い出になっていると思います。普段の学校生活とは違う特別な思い出作りにぜひ参加してくれたらなと思います。
森本：最高の思い出が作れます！特別な夏の思い出を作りたいという子は応募してほしいです。ぜひ友人に声をかけてご応募お待ちしています。
■チョコレートプラネット
――2年連続『高校生クイズ2026』のパーソナリティーに就任したお気持ちをお聞かせください。
昨年高校1、2年生のメンバーは今年また出会えるかもしれないというのがうれしいなと思います。どれくらい成長しているのかとか、身長もちょっと高くなっているとか、我が子の成長を見ているぐらいの感覚です。新しいメンバーの高校生を見られるのも楽しみです。
――参加しようと考えている高校生の皆さんへメッセージをお願いします。
高校生の皆さん、俺たちと一緒に青春しようぜ！たくさんのエントリーをお待ちしています！
■佐藤栞里
――2年連続『高校生クイズ2026』のパーソナリティーに就任したお気持ちをお聞かせください。
昨年はじめて『高校生クイズ』に参加させていただき、高校生の皆さんのクイズに対する情熱と、学校の垣根をも越えて深まっていく絆に心から感動しました。今年もそばで見届けられることになって本当にうれしいです！
――参加しようと考えている高校生の皆さんへメッセージをお願いします。
夢中になれるものがあって、一緒に熱くなれる仲間がいる。そんな皆さんのかけがえのない夏を全力で応援させてください！お会いできるのを楽しみにしています！
■石川みなみアナウンサー
高校生クイズに携わって3年目になりました。今年も、好奇心とエネルギーあふれる高校生の皆さんとお会いできること、本当にうれしいです！何事にも全力で取り組むこと、仲間を思いやること、学び続けることの尊さを毎年教えてもらっています。高校生活は3年間。改めて、あっという間だなと思います。貴重なひと夏の青春時代、高校生クイズに参加してくれる皆さんへの感謝を胸に、全力で応援させていただきます！よろしくお願いいたします。