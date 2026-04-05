6人組グループ・SixTONESが、『第46回全国高等学校クイズ選手権』のパーソナリティーに決定しました。

『全国高等学校クイズ選手権』は、1983年から始まった“クイズの甲子園”。今回、SixTONESに加えて、2年連続でチョコレートプラネットと佐藤栞里さん（35）も参加。今年の夏、クイズにかける高校生を全力で応援します。

松村北斗「一緒に汗や涙を流す姿はすごく素敵で、羨ましく見えます」

3年連続でパーソナリティーに就任したSixTONESのメンバーたちがコメントを寄せました。

○ジェシーさん（29）

高校生の皆さんが笑顔や涙を拭っているのを見て、自分が高校生だった時の懐かしさを感じますし、僕たちも勉強になることがたくさんあります。今年も一緒に楽しめると思うとありがたいです。

○京本大我さん（31）

毎年違うドラマがあって、いつも楽しませてもらっています。今年も熱いドラマが生まれると思うので、僕たちがサポートできるところはしたいです。今年も高校生の皆さんと一緒に熱い夏を過ごせたらなと思います。

○松村北斗さん（30）

『高校生クイズ』によってできる絆とか、一緒に汗や涙を流す姿はすごく素敵で、羨ましく見えます。 そういう思い出を作ってくれたら、僕たちも嬉しいなと思います。

○郄地優吾さん

3年目となると『高校生クイズ』がないと、僕たちも夏がちょっと物足りなく感じるので、今年も参加できてよかったです。高校生の皆さんと一緒に熱い夏を過ごしたいですし、毎年、僕たちもエールをもらっているので、一緒に頑張っていきたいです。

○森本慎太郎さん（28）

『高校生クイズ』は老若男女も楽しめて、熱中できる番組だと思います。そこに関われるのはすごく嬉しいです。高校生の皆さんをサポートしながら、最高な夏の思い出を共に作れたらなと思っています。

○田中樹さん（30）

皆さんのいい夏、いい思い出作りをサポートさせてもらいたいなと思っています。毎年僕たちも 感動やエールをもらったりしているので、今年も高校生の皆さんと同じ視点でサポートして、高校生の思い出は もちろん、僕たちもいい夏を過ごしたいです。

■メンバーが明かすチームワークの秘けつ

クイズが3人1組で行われることにちなみ、チームワークの秘けつを聞かれた京本さんは「コミュニケーションを頻繁にとっていることです。楽屋でも、移動車でもずっとしゃべっていますし、それが大きいかなと思います」とコメント。

また、田中さんは「趣味は全員違うけど、お互いをリスペクトしあえていることです。毎年、高校生の皆さんを見て、“この子はここが得意で、そこが魅力だ”とお互いに認め合えている姿を見ると、僕たちと少し似ているなと思っています」と語りました。

そして、参加しようと考えている高校生の皆さんへメッセージも送ったメンバーたち。京本さんは「実は、僕のまわりで昔、『高校生クイズ』に出場したことがある子がいて、話を聞いたら“すごく思い出に残っている”と嬉しそうに思い出話をしてくれたんです。僕たちがこの3年間で出会った高校生も大人になって、いつか振り返ったときに、絶対素敵な思い出になっていると思います。普段の学校生活とは違う特別な思い出作りにぜひ参加してくれたらなと思います」とコメント。

森本さんは「最高の思い出が作れます！特別な夏の思い出を作りたいという子は応募してほしいです。ぜひ友人に声をかけてご応募お待ちしています」と、高校生たちに参加を呼びかけました。