歌手の松山千春（７０）が５日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。最も好きな役者の名前を明かす一幕があった。

この日、往年の名作ドラマ「金曜日の妻たちへ」の話題になると「『金妻』な。見たことないんだよな。俺はコンサートをやってるおかげで世間で盛り上がってるドラマを見たことがないことが多いんだよ」と振り返った松山。

「金妻」主演の古谷一行さんについて「亡くなってしまったよな。残念だった。俺は一行さん、好きだったからな。一行さんのドラマは見たなあ」と話すと「あと、俺が好きだったのは市原悦子さんな。あのおばさんはたまらなく好きだったなあ。あと、渡瀬恒彦さん。渡哲也さんの弟さんだわな。渡瀬さんのドラマもしょっちゅう見てたなあ。今はみんな亡くなられてしまったけどな」と続けた。

その上で「生きてる方って言ったらおかしいけど、中村梅雀さん。あの方の演技は、いろんな役をやるけど、俺は好きなんだ。ああいう大切な役者さん、残ってもらいたいなあ」と願っていた。