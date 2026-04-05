東京・京都で発走時刻変更へ…5月の開催で第2〜10Rが5分遅れに

JRAは、2026年第2回東京競馬および第3回京都競馬の一部開催日において、競馬場間の発走間隔確保の観点から、発走時刻を変更すると発表した。

発走間隔を確保

対象となるのは、5月2日（第2回東京競馬第3日）、5月9日（第2回東京競馬第5日）、5月23日（第3回京都競馬第9日）の計3日間。

当該日は第2レースから第10レースまでの発走時刻を5分繰り下げる。第1レース（10時05分）、第11レース（15時45分）、第12レース（16時30分）の発走時刻に変更はない。

1レース 10時05分 ※変更なし

2レース 10時35分 → 10時40分

3レース 11時05分 → 11時10分

4レース 11時35分 → 11時40分

5レース 12時25分 → 12時30分

6レース 12時55分 → 13時00分

7レース 13時25分 → 13時30分

8レース 13時55分 → 14時00分

9レース 14時25分 → 14時30分

10レース 15時00分 → 15時05分

11レース 15時45分 ※変更なし

12レース 16時30分 ※変更なし