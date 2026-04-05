「とても情緒があってとても好き」島根県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”TOP5！ 1位に称賛の声【2026年調査】
全国各地で桜が満開を迎え、春の陽気に包まれるお出かけ日和が続いています。 今年の見頃を逃さないよう、多くの方が注目している人気の花見スポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年3月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、島根で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
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※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18〜19日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、島根で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：玉造温泉（松江市）／55票日本最古の美肌の湯として知られる温泉街を流れる玉湯川の両岸に、約2kmにわたって約400本のソメイヨシノが咲き乱れます。川沿いを散策しながら花見を楽しめるほか、夜にはライトアップされた夜桜が川面に映り込み、温泉情緒あふれる幻想的な光景を堪能できるのが大きな魅力です。回答者からは「温泉に入りながら桜をみれたら素敵だと思ったため」（30代女性／大阪府）、「温泉が好きなので、花見の後に温泉に行くことができたら最高だと思う」（30代男性／大阪府）、「温泉街を流れる川沿いに続く桜並木が非常に風情あるからです」（60代女性／千葉県）といったコメントがありました。
1位：松江城山公園（松江市）／79票国宝・松江城の周囲を囲む公園で、「日本さくら名所100選」にも選ばれています。ソメイヨシノやヤエザクラなど約180本の桜が天守閣に映え、城下町の歴史を感じながら優雅なひとときを過ごせます。遊覧船「堀川めぐり」から見上げる桜も格別で、島根を代表する春の景勝地として圧倒的な支持を集めました。回答者からは「国宝の松江城と桜が一緒に楽しめる風情ある景色に魅力を感じたためです。お城と満開の桜のコントラストが美しく、歴史を感じながらゆっくりお花見ができそうだと思いました」（20代男性／福井県）、「島根県のシンボルは松江城です。こう松江城の桜とお城はとても情緒があってとても好きな場所です」（60代男性／広島県）、「お城まつりが開催されていて花見と一緒に楽しめるから」（40代女性／兵庫県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)