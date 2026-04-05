[4.5 ブンデスリーガ第28節](シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)

※22:30開始

<出場メンバー>

[ウニオン・ベルリン]

先発

GK 1 フレデリク・レノウ

DF 4 ディオゴ・レイテ

DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ

DF 14 レオポルト・ケルフェルト

MF 8 ラニ・ケディラ

MF 11 チョン・ウヨン

MF 13 アンドラーシュ・シェーファー

MF 19 ヤニク・ハベラー

MF 23 アンドレイ・イリッチ

MF 39 デリック・ケーン

FW 7 オリバー・バーク

控え

GK 25 カール・クラウス

DF 15 トム・ローテ

DF 18 ヨシプ・ユラノビッチ

DF 28 クリストファー・トリメル

MF 6 アリョーシャ・ケムライン

MF 21 ティム・スカルケ

MF 33 アレックス・クラール

FW 9 L. Burcu

FW 10 イリアス・アンザー

監督

シュテフェン・バウムガルト

[ザンクト・パウリ]

先発

GK 22 ニコラ・バシリ

DF 3 カロル・メッツ

DF 5 ハウケ・バール

DF 25 アダム・ジビガワ

MF 7 ジャクソン・アーバイン

MF 10 ダネル・シナニ

MF 11 アルカディウシュ・ピルカ

MF 16 藤田譲瑠チマ

MF 20 マティアス・ラスムセン

MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ

FW 19 マルティン・カールス

控え

GK 1 ベン・フォル

DF 4 ダビド・ネメス

DF 21 ラース・リツカ

DF 23 ルイス・オピー

DF 34 J. Robatsch

MF 24 コナー・メトカーフ

FW 9 アブドゥリー・シーセイ

FW 18 原大智

FW 27 アンドレアス・フントンジ

監督

アレクサンダー・ブレッシン

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります