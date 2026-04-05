ウニオン・ベルリンvsS・パウリ スタメン発表
[4.5 ブンデスリーガ第28節](シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)
※22:30開始
<出場メンバー>
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 1 フレデリク・レノウ
DF 4 ディオゴ・レイテ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
DF 14 レオポルト・ケルフェルト
MF 8 ラニ・ケディラ
MF 11 チョン・ウヨン
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 19 ヤニク・ハベラー
MF 23 アンドレイ・イリッチ
MF 39 デリック・ケーン
FW 7 オリバー・バーク
控え
GK 25 カール・クラウス
DF 15 トム・ローテ
DF 18 ヨシプ・ユラノビッチ
DF 28 クリストファー・トリメル
MF 6 アリョーシャ・ケムライン
MF 21 ティム・スカルケ
MF 33 アレックス・クラール
FW 9 L. Burcu
FW 10 イリアス・アンザー
監督
シュテフェン・バウムガルト
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 3 カロル・メッツ
DF 5 ハウケ・バール
DF 25 アダム・ジビガワ
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 10 ダネル・シナニ
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 20 マティアス・ラスムセン
MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ
FW 19 マルティン・カールス
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 4 ダビド・ネメス
DF 21 ラース・リツカ
DF 23 ルイス・オピー
DF 34 J. Robatsch
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 18 原大智
FW 27 アンドレアス・フントンジ
監督
アレクサンダー・ブレッシン
※22:30開始
<出場メンバー>
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 1 フレデリク・レノウ
DF 4 ディオゴ・レイテ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
DF 14 レオポルト・ケルフェルト
MF 8 ラニ・ケディラ
MF 11 チョン・ウヨン
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 19 ヤニク・ハベラー
MF 23 アンドレイ・イリッチ
FW 7 オリバー・バーク
控え
GK 25 カール・クラウス
DF 15 トム・ローテ
DF 18 ヨシプ・ユラノビッチ
DF 28 クリストファー・トリメル
MF 6 アリョーシャ・ケムライン
MF 21 ティム・スカルケ
MF 33 アレックス・クラール
FW 9 L. Burcu
FW 10 イリアス・アンザー
監督
シュテフェン・バウムガルト
[ザンクト・パウリ]
先発
GK 22 ニコラ・バシリ
DF 3 カロル・メッツ
DF 5 ハウケ・バール
DF 25 アダム・ジビガワ
MF 7 ジャクソン・アーバイン
MF 10 ダネル・シナニ
MF 11 アルカディウシュ・ピルカ
MF 16 藤田譲瑠チマ
MF 20 マティアス・ラスムセン
MF 28 マティアス・ペレイラ・ラージ
FW 19 マルティン・カールス
控え
GK 1 ベン・フォル
DF 4 ダビド・ネメス
DF 21 ラース・リツカ
DF 23 ルイス・オピー
DF 34 J. Robatsch
MF 24 コナー・メトカーフ
FW 9 アブドゥリー・シーセイ
FW 18 原大智
FW 27 アンドレアス・フントンジ
監督
アレクサンダー・ブレッシン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります