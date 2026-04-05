「阪神牝馬Ｓ・Ｇ２」（１１日、阪神）

１着馬にヴィクトリアＭ（５月１７日・東京、芝１６００メートル）への優先出走権が与えられる前哨戦。

ヴィクトリアＭ連覇に向けて、アスコリピチェーノが始動する。昨年のマイルＣＳ７着以来だが、中間は豊富な乗り込み量を消化。１週前追い切りは、美浦Ｗの併せ馬で６Ｆ８２秒３−１１秒７を記録し、併入を果たした。その後は早めに栗東トレセンに移動して準備を整えてきた。Ｇ１・２勝と実績は最上位。牝馬同士なら格の違いを見せられる。

昨年の２冠牝馬エンブロイダリーも春初戦を迎える。１週前追い切りは、美浦Ｗの３頭併せで６Ｆ８２秒５−１１秒７をマーク。重馬場の影響で時計はやや要したものの、仕上がり自体は悪くない。この後はヴィクトリアＭか安田記念を予定する。桜花賞を制した舞台で実力を誇示して、春の大舞台に弾みをつけたいところだ。

秋華賞１６着からの逆襲に燃えるカムニャック。好位の外めで運んだが、勝負どころでの反応が鈍く、直線ではズルズルと後退。１番人気に支持されながら、まさかの結果に終わった。その後はエリザベス女王杯を視野に入れていたが、回避して立て直しが図られた。１週前追い切りは栗東ＣＷの３頭併せで最先着。樫の女王が再び頂点奪取を目指す。

エリザベス女王杯では１５着と大敗したカナテープ。直線で全く伸びなかったのを見ると、２２００メートルの距離は長かったと判断できる。昨年は３勝クラスを勝ち上がると、府中牝馬Ｓ２着から関屋記念Ｖと大きく飛躍。６歳にして初の重賞タイトルを手にした。距離短縮で本領発揮といく。

年明けのニューイヤーＳを牡馬相手に快勝したカピリナも要注目の存在だ。中団のインをロスなく立ち回り、マイル初勝利。春の目標ヴィクトリアＭに向けて収穫大の一戦となった。強敵がそろったが、どこまで通用するか。マレーシアＣを快勝したルージュソリテールの勢いにも注目したい。デビュー時から期待の大きかった良血馬が、ここにきて素質開花の兆し。重賞初制覇へ無欲でチャレンジする。