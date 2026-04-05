「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）

前哨戦のチューリップ賞、フィリーズＲの勝ち馬が不在。ならば、２歳女王スターアニスが堂々と主役を務める。初のマイル戦だった阪神ＪＦは、中団から残り１Ｆ過ぎで先頭に立つとそのまま押し切る完勝劇。直行ローテを選択し、ここが今季初戦となるが、１週前追い切りでまたがった主戦の松山は「いいフットワークで体全体を使って動けていた。動きはさすがＧ１馬」と好感触。１冠奪取へ視界良好だ。

ドリームコアが最大のライバル。前走のデイリー杯クイーンＣで重賞初制覇。昨年はエンブロイダリーがこのローテで戴冠を果たしている。母が国内外でＧ１・２勝を挙げたノームコアという良血馬。中間は早めに栗東入りして調整を進めており、萩原師は「特に変わった様子はなく、順調に調整ができています。前走はこれまでとは違う内容で勝つことができ、心身ともに成長していると思います」と手応えを口にする。キズナ産駒が初の桜冠を手にするか。

鋭い末脚を武器にチューリップ賞３着で桜切符をつかんだアランカール。阪神ＪＦで１番人気に支持された逸材だ。歴代最多の桜花賞５勝を挙げる武豊と引き続きのコンビ。１６年桜花賞で２着に泣いた母シンハライトの雪辱を期す。

昨年の皐月賞馬ミュージアムマイルの半妹フェスティバルヒルもＶ獲りへ虎視たんたん。昨年のファンタジーＳを制した後に左第１指骨剝離骨折が判明して、今回が復帰戦。新馬戦以来の坂井に手綱が戻り、桜花賞における最長間隔勝利記録を更新できるか。

他では阪神ＪＦ４着でエルフィンＳを制したスウィートハピネス、デイリー杯クイーンＣこそ９着に敗れたが阪神ＪＦ２着で力を見せているギャラボーグ、無傷３連勝で紅梅Ｓを制したリリージョワ、そしてフェアリーＳ覇者のブラックチャリスなども上位をうかがう。