女優の優香（45）が5日スタートのテレビ東京「優香のサンデークッキング」（日曜前10・30）に出演し、料理についての本音を明かした。

「料理はあんまり得意じゃないです」という優香が、すぐに真似したくなるアイデア料理を学ぶ新番組。自身の料理の腕前について「いろんなの作れるよ、とか冷蔵庫の余り物で工夫して作れるよっていうのはできません」と率直に明かし、“天の声”担当の「ザ・たっち」たくやから「確かにイメージにないですね…」と言われてしまう場面もあった。

料理のレパートリーは少なく、「自分で言うのも何ですけど真面目なんですよ。レシピに書いてある通りにやらないと味が変わってしまうんじゃないかと思って」バリエーションが広がらないという。

第1回のテーマは「新生活を彩る楽チン弁当」で、「お弁当は子供が小っちゃい時に作ってました。でも何を作っていいか分からなくていつも同じ物になってしまう」と悩みも。

時短玉子焼きを作る場面では「こっちお砂糖だよね」と塩をザザッとボウルに入れてしまい「間違えた！やばいやばいやばい」と焦るハプニングが発生。味見をして「しょっぱいですね」と顔をしかめ、スタジオに和やかな笑いを巻き起こしていた。

優香は2016年6月に俳優・青木崇高と結婚し、20年4月に第1子を出産した。