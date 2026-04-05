美人プロゴルファー・臼井麗香＆臼井蘭世、姉妹での初ランウェイは「人生の中で1番緊張」【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】女子プロゴルファーの臼井麗香・臼井蘭世姉妹が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演。ステージ後に報道陣の取材に応じた。
【写真】美女プロゴルファー、姉妹でランウェイ
姉の麗香はシックな黒、妹の蘭世は透明感溢れる白のノースリーブニットワンピース姿でペアランウェイ。初のランウェイとなった蘭世は「人生の中で1番緊張しました。やっぱりゴルフは場慣れしているので、こういう緊張感はなくて」と振り返り、麗香は「やっぱりお姉ちゃんなので、妹が大丈夫かなって心配していました」と妹を見て微笑んだ。また姉妹で7センチの身長差があることを明かし「妹の方が足が長いので、頑張って合わせてました」と茶目っ気を見せた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結したほか、小林幸子・YUMEKIらも登場した。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
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◆臼井麗香＆臼井蘭世、色違いノースリワンピで姉妹ランウェイ
姉の麗香はシックな黒、妹の蘭世は透明感溢れる白のノースリーブニットワンピース姿でペアランウェイ。初のランウェイとなった蘭世は「人生の中で1番緊張しました。やっぱりゴルフは場慣れしているので、こういう緊張感はなくて」と振り返り、麗香は「やっぱりお姉ちゃんなので、妹が大丈夫かなって心配していました」と妹を見て微笑んだ。また姉妹で7センチの身長差があることを明かし「妹の方が足が長いので、頑張って合わせてました」と茶目っ気を見せた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結したほか、小林幸子・YUMEKIらも登場した。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
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