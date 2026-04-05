第８６回桜花賞・Ｇ１は４月１２日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われる。

昨年の阪神ジュベナイルフィリーズを勝って２歳女王に輝いたスターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）がここから始動する。今回は前哨戦を使わず直行の形だが、２１年のソダシ、２３年のリバティアイランドが、阪神ジュベナイルフィリーズ勝利から直行し優勝。２４年アスコリピチェーノ、２５年アルマヴェローチェも同レース勝利から直接臨み２着と結果を出している“黄金ローテ”と言える。１週前追い切りでは、栗東・坂路でパワフルな動きを披露。騎乗する松山弘平騎手は、２０年のデアリングタクト以来の２勝目がかかる。

ドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）はクイーンカップの勝ち馬。４戦３勝でここに駒を進めてきた。クイーンカップからのローテーションは昨年の勝ち馬エンブロイダリーと同じ。母ノームコアに続く、Ｇ１勝利となるか。すでに栗東に移動して調整が進められている。

アランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）はチューリップ賞３着で権利を得た。しまいの脚は確実で、前走もスローペースをよく追い上げていた。母のシンハライトは１６年の桜花賞で鼻差の２着。娘が母を超える走りを見せるか。鞍上は桜花賞５勝の武豊騎手。

フェスティバルヒル（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父サートゥルナーリア）は、昨年のファンタジーステークスを勝ったあとに骨折で休養を余儀なくされた。帰厩後の調整は順調で、力は出せそう。昨年の有馬記念と皐月賞を勝ったミュージアムマイルの半妹で、兄と同じクラシックのタイトルを狙う。