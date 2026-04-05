早大に入学した新妻遼己（１年）が５日、横浜市内で東京六大学対校陸上競技大会５０００メートルに出場し、同大デビューを果たした。今月１１日に行われる金栗記念選抜陸上出場に向けた調整の一環として、先輩の工藤慎作（４年）、山口竣平（３年）の先導を受けて走った。

１３分５４秒９１で１着フィニッシュ。シーズン開幕して間もないため「キレはなかった」と謙遜したが「１番最初から早大に貢献できる勝ち切る意識を身につけたかったのでよかった」と胸をなでおろした。

金栗記念選抜陸上では１５００メートルに出場する。「速い組なので３分４０秒を目標にしている。ただ、調子を考えて４２秒から４１秒あたりを目指したい」と意気込んだ。

今年１年、トラックシーズンではＵ２０の国際大会１５００メートルでメダル争いをかかげ、駅伝シーズンでは「箱根で４回勝てるように早稲田に貢献したい」と照準を定める。「どちらも破れかぶれでは通用しない。ケガなく自信が持てるような練習をしたい」と気を引き締めた。

新妻は昨年１２月の全国高校駅伝１区（１０キロ）で区間２位。同区間賞の増子陽太、同３位の本田桜二郎（ともに１年）の３人がそろって早大に入学し「令和の早大三羽がらす」として期待される。３兄弟の次男で、３つ上の長男・玲旺（４年）は神奈川大で箱根をすでに３度経験。新妻と双子の三男・昂己は今春、神奈川大に入学した。