元ＮＭＢ４８でシンガー・ソングライターの山本彩（３２）が５日、大阪市の京セラドーム大阪で開催された「ＫＡＮＳＡＩ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ２０２６ Ｓ／Ｓ」（関西コレクション）に出演した。

１０年ぶりの関西コレクション登場となった山本は、アコースティックギターの弾き語りでＡＫＢ４８の「３６５日の紙飛行機」など３曲を熱唱。今年でソロデビュー１０周年を迎え「節目の時に出させていただけるということは、本当に光栄です」と喜んだ。

ＮＭＢ４８時代のメンバー・渡辺美優紀（３２）と白間美瑠（２８）も出演。「２人とも楽屋に来てくれて。写真を撮ったり、意味もなく、やることもなく楽屋に座っていました。ずっと変わらない戦友のような関係性が続けられています」と、再会に笑みを浮かべた。

７月には、ソロでの日本武道館ライブが控える。「大きな目標だった。筋トレしたり、走り込みをしたりしている。全部出し切りたい」と意気込んだ。

大の阪神ファンとしても知られる山本は「相変わらず強い。今年も優勝すると思います」と、早くも阪神優勝を予言していた。