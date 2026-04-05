元巨人監督の高橋由伸さんが５放送の日本テレビ系「サンデーＰＵＳＨスポーツ」（日曜・午後４時５５分）に出演。自身の持つＮＰＢ記録を共演の女優に称賛される一幕があった。

この日のスタジオで共演の「名探偵津田」での演技力で話題を呼んだ女優・森山未唯は大の巨人ファンであることを明かした上で高橋さんの背番号２４のユニホームの背中と高橋さんのタオルを披露。

ＭＣの「麒麟」川島明が「忘れられない試合はありますか？」と聞くと「映像を用意していただいてるんで、ご覧ください。こちらは２００７年の開幕戦です」と森山。横浜との開幕戦で１番右翼でスタメン出場の高橋さんが横浜先発・三浦大輔の初球を右翼スタンドにたたき込んだシーンを紹介した。

「いや〜、もう、弾丸アーチ。開幕戦の先頭バッターで本当、ワクワクしながら見ていて。『始まった！』と思った瞬間にホームランを打たれて。もう大興奮でした」と力説する森山を笑顔で見ていた高橋さんは「もちろん覚えてますし、初めて１番打者で出たシーズンで。体も緊張でこわばっていて」と回顧。

川島に「よく見逃さなかったですね、初球を」と聞かれると「もう振ると決めてたんで」と即答。

大の由伸フリークの森山が「この年って先頭打者ホームランを９本も打たれていて記録になってらっしゃる？」と聞くと「今も記録になってくれてるみたいなんで」と笑顔で答えていた。