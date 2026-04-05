ベテラン演歌歌手の小林幸子（72）が5日、大阪市の京セラドーム大阪で開かれたファッションイベント「関西コレクション2026」に大トリで登場した。

ステージ上に″桜の化身″をモチーフにした豪華衣装で小林が姿を現すと、若者で埋まった客席は騒然。「ラスボス〜！」などと声援を送られる中で、「千本桜」を熱唱して大きな拍手が起きると、最後は満足げに手を振ってステージを後にした。

ステージ衣装は参加オファーが入り、同曲を歌うことなどが決まってからスタッフが総力を挙げ、製作期間3カ月をかけて作った力作。総費用こそ会見場で関係者に直接尋ね、「内緒だって」と茶目っ気たっぷりに答えて報道陣を笑わせたが、「人に楽しんでもらうには自分が楽しまなければいけないしね」と費用も労力も惜しまないプロの姿勢を示し、関係者をうならせた。

さらに今後も面白い「新しいことがある」とポロリと漏らす場面も。内容は「今はまだ明かせないのよ」と口にチャックしたが、いつごろ発表できる？と記者がさらに食いつくと「来月には…」とだけだが明かす場面も。最後の最後までサービス精神たっぷりな受け答えで、芸能界のプロのあるべき姿勢を改めて示していた。