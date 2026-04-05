日向坂46、新シングルセンターは単独初の藤嶌果歩 ライブ中に異例の連続サプライズでファン熱狂
日向坂46の17thシングル「Kind of love」が、5月20日に発売することが決定した。これは、きょう5日、横浜スタジアムで行われた『7回目のひな誕祭』2日目に発表された。ライブ中に新シングル発売、選抜メンバーのフォーメーション発表、そしてその楽曲を初披露という異例の連続サプライズとなった。
【撮り下ろしカット】儚げで美しい…体を寄せ合い密着する小坂菜緒＆藤嶌果歩
Wアンコール中に突如映像が流れ、新シングルの発売情報の解禁にとどまるかと思いきや、サプライズでそのまま表題曲を歌唱する選抜メンバーの発表、そして観客の前で初パフォーマンスも行い、そこでセンターは四期生の藤嶌果歩が務めることが明らかとなった。
藤嶌が表題曲でセンターを務めるのは、12thシングル「絶対的第六感」で同期の正源司陽子とWセンターを務めて以来二回目で、単独センターは初。突然の発表にファンは驚きつつも、ダンサブルで熱いパフォーマンスに熱狂した。
またあわせて、表題曲を歌う選抜メンバー以外のメンバーが参加するアンダーグループ、ひなた坂46メンバーによるライブ『17th Single ひなた坂46 LIVE』の開催も発表された。
【撮り下ろしカット】儚げで美しい…体を寄せ合い密着する小坂菜緒＆藤嶌果歩
Wアンコール中に突如映像が流れ、新シングルの発売情報の解禁にとどまるかと思いきや、サプライズでそのまま表題曲を歌唱する選抜メンバーの発表、そして観客の前で初パフォーマンスも行い、そこでセンターは四期生の藤嶌果歩が務めることが明らかとなった。
またあわせて、表題曲を歌う選抜メンバー以外のメンバーが参加するアンダーグループ、ひなた坂46メンバーによるライブ『17th Single ひなた坂46 LIVE』の開催も発表された。