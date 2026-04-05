ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫「俺、会社辞めて起業する」妻「はぁ!? もうすぐ出産ですけど？」… 夫「俺、会社辞めて起業する」妻「はぁ!? もうすぐ出産ですけど？」妊娠8カ月の妻に夫が爆弾発言…産休初日に待ち受けていた衝撃の現実 夫「俺、会社辞めて起業する」妻「はぁ!? もうすぐ出産ですけど？」妊娠8カ月の妻に夫が爆弾発言…産休初日に待ち受けていた衝撃の現実 2026年4月5日 20時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 臨月の妻を前に、夫が自信満々で語る起業の夢。妻の不安や怒りをどこまで分かっているのか…。しかも夫が提示してきた条件は、また波乱を呼びそうです。初めての出産を前に、妻の気苦労が耐えません…。いったいどんな展開へと発展していくのでしょうか。>>【まんが】うちの夫は自称起業家！(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】うちの夫は自称起業家！ 「私の行きたいお店予約しますね！」突然現れた義妹が勝手に予定変更!? 日々のモヤモヤが止まらないんですけど！ 「夫に避けられてるよね…？」二人目を望んでいない？ 夫の態度に隠された本当の理由が想定外過ぎた…