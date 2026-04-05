◇MLB ホワイトソックス6-3ブルージェイズ(日本時間5日、レート・フィールド)

ホワイトソックスの村上宗隆選手が日本時間5日、ブルージェイズ戦でホームランを放ち、日米通算250号を達成しました。

1-2で迎えた6回、左腕ブレンドン・リトル投手の151キロのシンカーをとらえ、本拠地初ホームランとなる逆転の4号2ラン。チームを勝利に導きました。

NPBで246本塁打を積み上げ、今季からメジャー移籍した村上選手ですが、ここまで8試合で4本塁打をマーク。メジャーでも変わらず打線をけん引し、日米通算250号を達成しました。

日米通算ではありますが、NPB250号最年少記録は、王貞治さんと同じ26歳2か月で、日数では王さんを上回る記録。試合後、「通過点ですし、まだまだこれからたくさん打っていきたい。数字の節目というのはあるので、そういう数字をクリアできたことはすごく嬉しいなと思います」と喜びを語りました。

これまで村上選手はNPBで数々の節目で最年少記録を樹立。100号を2021年9月19日に21歳7か月で達成。150号を2022年8月26日に22歳6か月で到達し、さらに200号を24年5月15日に24歳3か月で達成しました。これらはいずれも、清原和博選手の記録を塗り替えるての最年少記録でした。

▽村上宗隆選手 節目の記録

※日本時間

◆1号 18年9月16日 18歳7か月

◆100号 21年9月19日 21歳7か月【NPB最年少】

◆150号 22年8月26日 22歳6か月【NPB最年少】

◆200号 24年5月15日 24歳3か月【NPB最年少】

◆250号 26年4月5日 26歳2か月(日本246本、米4本)