Tani Yuukiが、12月15日に開催された初の日本武道館公演『Tani Yuuki Live Tour 2025 “Still love... this” FINAL～はじまりのはじまり～』の模様を収めた映像商品をデビュー記念日の7月1日にリリースする。

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また、アニバーサリーイヤーの活動を記録した『Tani Yuuki 5th Anniversary Year Special Box』も同日にリリース。本作はFC限定のスペシャルボックスとなり、日本武道館公演の模様を収めたライブBlu-rayに加え、12月22日に開催された『“BACK to The LOOP”Live at SEMAPHORE(ex代官山LOOP)』のライブ映像、さらに1年におよぶTani Yuukiのライブ活動に密着した『Tani Yuuki 5th Years Documentary』が収められる。

さらに、同公演のアンコールで着用していたロングTシャツを着用したオリジナルフィギュアやライブ音源CDを付属。そのほか、アニバーサリーイヤーの活動にまつわる実際に着用した衣装の一部を切り取り、それぞれカード状にして同梱。同じものが一つとない、スペシャルな特典となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）