ヤマハレディースオープン葛城公式Instagramは4月1日に投稿を更新し、指定練習日に撮影された、菅沼菜々（26）と堀琴音（30）の2ショットを公開した。大会は4月2日から5日まで、静岡県袋井市の葛城ゴルフ倶楽部 山名コースで開催されている。

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公開された写真では、菅沼と堀が白の長袖ウエアに黒のパンツ、キャップ姿で並び、そろって笑顔でピースサインを見せている。背後にはカートも写り込み、練習日の和やかなひとコマといった雰囲気が漂う。投稿文にも「0401/指定練習日」と添えられており、開幕を前にした自然体の表情が印象に残る。

【画像】ピースサインで並ぶ菅沼と堀（画像はヤマハレディースオープン葛城公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「結構個性的スイングのお二人 上位争い優勝 期待させて下さい」「朝から、ピース 応援してます」「二人共に まずは予選突破だ！」「奈々ちゃん、琴音ちゃん頑張って下さいね」といった応援の声が寄せられている。