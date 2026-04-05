【RIZIN】“韓国美女ファイター”シン・ユリ、結婚＆妊娠を報告 対戦した浜崎朱加＆ケイト・ロータスが祝福
RIZINに参戦している韓国人ファイターのシン・ユリ（31）が3日、自身のインスタグラムを更新し、結婚と妊娠を発表した。RIZINで対戦した浜崎朱加やケイト・ロータスがコメントで祝福している。
【画像】幸せオーラ全開！シン・ユリ＆夫の2ショット
シン・ユリは夫との2ショットなどを投稿し「2026年4月12日、私は結婚します！」「2014年にジムで初めて出会い、一緒に汗を流し応援し合い、彼氏になり、6年以上のお付き合いを経て、今は旦那さんです」と報告（ハングル語の文章を日本語に翻訳、以下同）の。
夫について「とても優しくて、学ぶべきことがたくさんある私をより良い人にしてくれます。一緒に過ごす旅がとても楽しくて幸せで、長い付き合いの中で退屈な瞬間はありませんでした」と紹介した。
そして、「いつも私を娘のように扱ってくれた夫は、今では本当の女の子のお父さんになります。ありがたいことに、私は結婚式の準備と赤ちゃんを妊娠をしています」とおめでたも明かした。
2024年11月に対戦した浜崎と、25年5月に対戦したケイトは、ともにハングル語で「おめでとう！」と祝福した。また、日本のファンからも多くのコメントが寄せられている。
シン・ユリは2017年に韓国でプロファイターとしてデビューし、21年9月に第2代ROAD FC女子アトム級王者となったが、ベルトを返上して引退。24年3月に復帰してRIZINに初参戦し、RENAと対戦するも判定負け。24年11月に浜崎、25年5月にケイトにも敗れ3連敗となっている。
【画像】幸せオーラ全開！シン・ユリ＆夫の2ショット
シン・ユリは夫との2ショットなどを投稿し「2026年4月12日、私は結婚します！」「2014年にジムで初めて出会い、一緒に汗を流し応援し合い、彼氏になり、6年以上のお付き合いを経て、今は旦那さんです」と報告（ハングル語の文章を日本語に翻訳、以下同）の。
そして、「いつも私を娘のように扱ってくれた夫は、今では本当の女の子のお父さんになります。ありがたいことに、私は結婚式の準備と赤ちゃんを妊娠をしています」とおめでたも明かした。
2024年11月に対戦した浜崎と、25年5月に対戦したケイトは、ともにハングル語で「おめでとう！」と祝福した。また、日本のファンからも多くのコメントが寄せられている。
シン・ユリは2017年に韓国でプロファイターとしてデビューし、21年9月に第2代ROAD FC女子アトム級王者となったが、ベルトを返上して引退。24年3月に復帰してRIZINに初参戦し、RENAと対戦するも判定負け。24年11月に浜崎、25年5月にケイトにも敗れ3連敗となっている。