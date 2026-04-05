猫の『シロちゃん』は元野良猫の男の子。普段は寡黙だという彼が、大きな鳴き声を上げた理由とは──。

シロちゃんの愛くるしい鳴き声を捉えた動画は公開後2週間で1.3万再生を記録するとともに、「ただただ可愛い幸せな時間」「安心して幸せに暮らしてる姿に癒されます」との反響が殺到しています。

【動画：普段は無口な元野良猫→帰宅したパパと遊んでいると、思わず…想定外な『愛おしい行動』】

猫のシロちゃんは物静かな男の子

元野良猫・シロちゃんと、多頭飼育崩壊現場からレスキューされた保護猫の女の子『ハル』ちゃんの日常が好評な人気YouTubeチャンネル『あつまれちいかまの森』に投稿されたのは、シロちゃんのとある一日です。

シロちゃんと飼い主さんご夫妻の出会いは2023年夏。当時野良猫だった彼が飼い主さん宅のお庭を訪れたことをきっかけに、家族の一員として迎えられました。彼は優しく穏やかな性格で、あまりお喋りをしないといいますが……。

この日はタワーのベッド部にて、妹分・ハルちゃんに毛づくろいをしたというシロちゃん。途中、ハルちゃんより「そこじゃない」との意思表示を受けたシロちゃんでしたが、毛づくろいを切り上げることなく、しっかりと彼女の毛並みを整え上げたのだとか。

遊びのさなかに……

また、お気に入りの猫じゃらしをパパさんに振ってもらい、遊びを満喫するシロちゃんの様子も。彼はこの時間を楽しみにしているようで、パパさんが帰宅すると「遊んで」アピールをするのだそう。

ハッピーな気持ちが昂ったのか、パパさんに対する「もっと遊んで」アピールか。シロちゃんが愛くるしい鳴き声を響かせたのは、猫じゃらし遊びを楽しむさなかのこと。いつも物静かなシロちゃんが大きな声を上げたことは、保護当初から彼を見守ってきたチャンネルファンを驚かせました。

大好きなふたりに挟まれて

夕食後はソファに寝そべっての動画視聴を日課としているパパさんですが、この日はなぜだかソファの端に腰かけていたそう。ママさんが確認したところ、座面の上には、並んでおやすみ中のニャンズの姿が。パパさんは、彼らの安眠を妨げないよう、遠慮がちにソファを使用していたようです。

動画終盤には、ハルちゃんがキュートなくしゃみを披露する様子も。「彼女の鼻水が飛んでしまったのでは？」というママさんの心配を他所に、シロちゃんすやすやと眠り続けたといいます。大好きなパパさんと大切な妹・ハルちゃんに挟まれて眠る彼は、多くの視聴者を癒しました。

ハルちゃんの毛づくろいに、パパさんとのお遊びタイム、ソファでの一休みと、シロちゃんの充実した一日を記録した動画には、「泣ける。保護されて、家族になって、愛されて、妹もできて、安心できる場所で、大好きな人に『遊んで～』と言える様になった事にただただ涙」「パパさん、ママさんの、おかげで健康になってようやく大きな声で鳴けるようになって、良かったね。シロちゃん」「シロちゃんはやっぱり優しいお兄さんですね。でもパパに催促する鳴き声は子供のようで､甘えた声に感じます。隣でくつろいで寝てくれる姿は､飼い主として嬉しいですよね♪」との声が殺到しています。

人気YouTubeチャンネル『あつまれちいかまの森』では、野良猫時代のシロちゃんや、ハルちゃんをお迎えした際の彼の反応のほか、仲良しニャンズの幸せな日々が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「あつまれちいかまの森」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。