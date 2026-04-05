【ファミマ】限定だよーーーッ！！ ストック推奨♡「新作アイス」

【ファミリーマート】のアイスコーナーに、春の新作が続々と仲間入り。バラエティに富んだアイスの中から、ストック推奨の商品をピックアップしてご紹介します。いずれも注目を集めそうだから、早めのチェックがおすすめです。

濃厚感が魅力！ 生チョコをたっぷり使ったカップアイス

キャッチーな商品名も魅力の「もはや生チョコを凍らせたようなアイス」\250（税込）。「本格的な味わいと濃厚でなめらかな食感」と公式サイトで紹介されている一品です。トッピングがないシンプルなビジュアルが、より一層チョコ感をアップさせている印象。チョコ好きさんはぜひ注目して。

しっかりでもすっきり！ ミルクの美味しさ感じるアイスバー

北海道産生クリームと国産牛乳を使用した「国産牛乳のミルクアイスバー」。真っ白で、上品さ漂うアイスの味わいについて@miki__iceさんは「後味はすっきり」「牛乳本来のシンプルなおいしさが感じられる」と、感想を投稿しています。価格\150（税込）とリーズナブルなのも嬉しいポイント。

満足感のある「チョコ系」と後味軽やかな「ミルク系」はどちらが好み？ 迷ったら両方を冷凍庫にストックするのもあり。ぜひ味わってみて。

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※こちらの記事では@yuumogu22様、@miki__ice様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N