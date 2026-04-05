人気コスプレイヤーで女優・モデルの桃月なしこの、4月22日に発売する6年ぶりの2nd写真集(講談社)のタイトルが「むすび」に決まった。



【写真】思いがこもっている！自ら決めた表紙の写真とタイトル

今回の写真集は、20代最後のロケ地としてスペインで、また30歳を迎えた直後に東京で撮影を敢行。また、8年前の初表紙登場時と同じポーズを再現したエモーショナルなカットや、デビュー前のテスト撮影の秘蔵写真初公開もあり、デビュー前から現在までの変遷を辿る、まさに集大成といえる一冊になっている。



公開された表紙はボンテージ姿から成熟した果実がはみだしそうなショット。ほかにもスタイル際立つ衣装で笑みを浮かべたり、キャミソールワンピースの爽やかな姿が納められている。



自身が決めた表紙写真とタイトルについて桃月は「表紙は、スペインのリゾートホテルで撮影した一枚です。30歳を迎え、以前より成長した今の私を象徴するようなカットになりました。タイトルは『むすび』にしました。1st写真集『未完』から約6年が経ち、未完成だった自分を少しずつ受け入れてきた今、ひとつの区切りとして“結び”という言葉がしっくりきたんです」と説明。



また、「『むすび』という言葉には、締めくくりという意味だけでなく、新しいご縁や物語が始まるという意味もあると思っています。私自身、この写真集を“完成”という形にせず、まだまだ成長していきたいという気持ちも込めました。皆さんにもこの写真集を手に取って、それぞれの『むすび』を感じてもらえたら嬉しいです」とアピールした。



桃月は1995年11月8日生まれ。愛知県出身。2017年に「週刊ヤングマガジン」でグラビアデビュー。現役看護師、コスプレイヤーとしても注目を集め、ファッション誌のモデル、女優としても活躍の場を広げている。



（よろず～ニュース編集部）