ＡＫＢ４８が５日、国立代々木競技場第一体育館で春コンサート「私たちだけじゃダメですか？」を行い、２０２４年６月からマレーシアを拠点に活動するＫＬＰ４８に移籍していた行天優莉奈、黒須遥香、山根涼羽が復帰した。

３人はそろってステージに立ち「唇 触れず…」を披露。「マレーシアから来たはーちゃんこと黒須遥香です」、「うどん県の香川県から来ました。皆さんをビックリ仰天させたい、行天優莉奈です」、「皆さん、こんにちは。元気ですか？ずんちゃんこと山根涼羽です」と元気いっぱいにあいさつ。

行天は「『ただいまー』って言った時に、わーってなって、名前のコールをしてくれて最高に楽しかった」と笑顔。山根はマレーシア滞在中にＳＮＳに投稿した炊飯器の写真が１４万いいねの大バズり。「いともも（伊藤百花）の顔面バズりに並ぶレベル。街に出ても『炊飯器（の投稿）、見ました』って言われて、現場でも”炊飯器ちゃん”と呼ばれた」と明かし、笑いが起こっていた。

マレーシアでの活動中にグループは２０周年を迎えた。行天は「かっこいい、勢いがすごい」と絶賛。山根も「ここに連れてきてくれるＡＫＢ４８に感謝です。昨日も客席から見ていて…」と感慨深い様子。久しぶりに活動を目の当たりにし「ＡＫＢ４８ファンになっちゃった。炊飯器の会社に就職するのかと思っていた」と笑っていた。