ＡＫＢ４８が５日、国立代々木競技場第一体育館で春コンサート「私たちだけじゃダメですか？」を行った。

紅白歌合戦や日本レコード大賞に出演した昨年の２０周年イヤーを終え、ＡＫＢ４８の現在地と、その先を提示する夜公演のタイトルは英語で「〜の向こうに」を意味する「Ｂｅｙｏｎｄ」。昇格コンサートが発表されたばかりの１９期生・伊藤百花がセンターに立ち、帽子を飛ばして「全員私たちについてこーーーい」の掛け声で幕を開けた。３日に卒業コンサートを行った向井地美音の後を継ぎ、４代目総監督を務める倉野尾成美は「ＡＫＢ４８の歴史はたくさんあるけど、私たちの時代をこれから築いていくぞという思いでパフォーマンスしていく」と意気込み、全３３曲を披露。アンコールでは関係者席にいた向井地がコールを先行し、自らもピンクのペンライトを振った。倉野尾は「まさかのアンコール発動がおんさん？なんで（会場が）こんな湧いてるんだろうと思ったら、おんさんの声でうれしかったです」と喜んだ。

２０２４年６月からマレーシアを拠点に活動するＫＬＰ４８に移籍していた行天優莉奈、黒須遥香、山根涼羽もこの日の公演で復帰し、３人で「唇 触れず…」を披露。「皆さん、ただいま」の声に場内は大歓声で応えた。「うれしい」、「めっちゃ緊張した」など思いを口々にし、久しぶりのキャッチフレーズ、コール＆レスポンスも楽しんだ。

チーム８から２１期研究生まで現役メンバー総勢５０人。この日、２２期のオーディション開始も発表。新たなＡＫＢ４８で次の時代に向かう。