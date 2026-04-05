◆バレーボール 大同生命ＳＶリーグ男子（５日、大阪・Ａｓｕｅアリーナ大阪）

レギュラーシーズン（ＲＳ）第２０節が行われ、首位のサントリーが５位の広島Ｔを迎え撃ち、セットカウント３―０で下してＲＳのホーム最終戦を白星で飾った。広島Ｔに２連勝で今季通算３６勝目（４敗）で首位をキープした。この日は、スタンド上段まで埋まり、クラブ史上最多の７８３９人の大観衆が詰めかけた。

プレーヤー・オブ・ザ・マッチ（ＰＯＭ）に選ばれた主将の高橋藍は「欲を言えば全勝したかった」と、ホームで通算２１勝１敗の悔しさをにじませたが「最後のホームゲームでこれだけたくさんの方が来ていただいたおかげで勝つことができたと思います。フルで埋まっている時は、声援の迫力が違ってくる。そこは選手も気持ちの部分で変わってくる部分はあると思っています。ホーム最終戦でこれだけ多くの方に来ていただいて、非常にうれしいです」と声を弾ませた。

第１セットではフェイクセットを見せたかと思えば、今度は相手ブロックの動きを見て、ツーアタックを決めた高橋藍。緩急をつけたサーブでブレイクしてキャット監督が「バレーＩＱが高い」と評価する前で縦横無尽にコートを駆け回った。メディア出演やＳＮＳ発信はもとより、主将は「運営がイベントしたり、会場に来て下さったお客さんに楽しんで帰っていただける、そういった試合をしてきた部分が（来場者最多記録更新に）結びついていると思います」と振り返った。

ホーム最終戦を終えたサントリー。長いレギュラーシーズンも残り４試合で、１１日、１２日に敵地で最下位のＶＣ長野、１７日、１８日には敵地で６位の東京ＧＢと対戦する。主将は「優勝して笑顔で終われるように。ファンの皆さんに素晴らしい景色を見せていけるように頑張ります。優勝します！」と力強く掲げた。