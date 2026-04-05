俳優の西岡徳馬（79）が5日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）にゲスト出演し、ドラマ代表作の一つ「東京ラブストーリー」の裏話を明かした。

91年に放送されたトレンディードラマで、フジ月9ドラマの金字塔。平均視聴率は22.9％、最終回は32.3％（ビデオリサーチ調べ、関東地区平均）を記録し、「放送日には若い女性が夜の街から消える」とも言われた。

西岡は、主人公の赤名リカ（鈴木保奈美）と不倫関係にあった会社の上司、和賀夏樹を演じた。恋多き女のリカはその後、同僚になった永尾完治（織田裕二）と恋仲に。しかし、2人の思いは行き違い、最終的には別々の道を歩むことになる。

西岡は出演前、制作サイドからある忠告をされたという。「“西岡さん、これやったら電車に乗れませんよ”と言ったんだもん。何をオーバーなことを言ってるんだって思ったの。当時の大多（亮プロデューサー）君が。ホントそうなったからね。社会現象みたいになっちゃって」と明かした。

かつて俳優の石田純一が「不倫は文化」と話し、強い批判を浴びた。ドラマでの不倫上司役は「『不倫は文化だ』って、石田純一が言ったのより前だから、まだ文化がなかった」と、当時の風潮を笑いながら振り返っていた。

ドラマは大人気で、視聴者の年代層も広がった。そのため、原作のある部分が再現されなかったという。西岡は「小学生までも見るようになっちゃって、最終（話）で柴門ふみさんの原作では、ニューヨークに行った赤名リカが、帰ってくる時に子供を連れているの。それは（西岡が演じた）部長の子なの。織田裕二の子じゃないの」と説明した。

ドラマでもそうした設定が描かれるはずだったが、幻に終わったという。西岡は「不倫で子供を産むというのは、まだ良くないというので。小学生まで見るから、そこはカットというので、最後はなかったです」と、裏事情を明かしていた。