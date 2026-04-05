早大に入学した本田桜二郎（１年）が５日、横浜市内で東京六大学対校陸上競技大会に出場し、デビューを果たした。今月１１日に行われる金栗記念選抜陸上出場に向けた調整の一環として、先輩の吉倉ナヤブ直希（３年）の先導を受けて走った。

１５００メートルに出場し、記録は３分４０秒２５。２０２３年に早大の間瀬田純平が樹立した大会記録を３秒以上更新した。初めてえんじ色のユニホームを着用し「会場に来る前から緊張していたが伝統に恥じない走りができた」と手応えを示した。

金栗記念選抜陸上で５０００メートルに出場する。目標は日本選手権の標準記録（１３分３６秒）切りで「そこに挑戦して、どういうレースができるかという気持ちで走りたい」と意気込んだ。

昨年１２月の全国高校駅伝１区（１０キロ）で区間賞の増子陽太（福島・学法石川）、同２位の新妻遼己（はるき、兵庫・西脇工）、同３位の本田はそろって早大に入学した。１９９０年、日本人高校生初の５０００メートル１３分台ランナーの武井隆次、３０００メートル障害日本高校記録保持者（当時）の櫛部静二（現城西大監督）、全国高校総体１５００メートル５位の花田勝彦（現早大監督）が早大に入学。１年目から主要区間を担い「早大三羽がらす」と呼ばれた。それから３６年。増子、新妻、本田は「令和の早大三羽がらす」として期待される。

大学４年間の目標は「箱根を４回勝つ」。スーパールーキーの４年間が幕を開けた。