小林幸子、ゴージャス衣装は本番前日に完成していた「ものすごい大変だった」費用に言及も【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】歌手の小林幸子が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演。バックステージで囲み取材に応じた。
【写真】小林幸子、前日に完成した豪華衣装
華やかな衣装を身にまとい登場した小林は、衣装について「新しいのを作ろう、ということでものすごい大変だったんです。時間がないから大変だったんですけど、昨日できて、今日お披露目ということなんです」と同ファッションショーの前日に完成したことを明かした。また「桜が満開ですけども、桜のイメージというか。桜の咲くところっていうのは、沢山の人が集まって笑顔になるので、そういった意味で、桜の化身として見ていただければと思います」とにっこり。さらに、報道陣から「衣装は、おいくらくらいかかったんですか？」と単刀直入に聞かれると「内緒」と茶目っ気たっぷりに答え、人差し指を口に当てるキュートなポーズを見せていた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結したほか、小林・YUMEKIらも登場した。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
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【写真】小林幸子、前日に完成した豪華衣装
◆小林幸子、豪華衣装は「昨日できて」
華やかな衣装を身にまとい登場した小林は、衣装について「新しいのを作ろう、ということでものすごい大変だったんです。時間がないから大変だったんですけど、昨日できて、今日お披露目ということなんです」と同ファッションショーの前日に完成したことを明かした。また「桜が満開ですけども、桜のイメージというか。桜の咲くところっていうのは、沢山の人が集まって笑顔になるので、そういった意味で、桜の化身として見ていただければと思います」とにっこり。さらに、報道陣から「衣装は、おいくらくらいかかったんですか？」と単刀直入に聞かれると「内緒」と茶目っ気たっぷりに答え、人差し指を口に当てるキュートなポーズを見せていた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結したほか、小林・YUMEKIらも登場した。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
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