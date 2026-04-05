小林幸子、ゴージャス衣装は本番前日に完成していた「ものすごい大変だった」費用に言及も【関コレ2026S/S】

小林幸子、ゴージャス衣装は本番前日に完成していた「ものすごい大変だった」費用に言及も【関コレ2026S/S】