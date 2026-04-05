俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は5日、第13話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第13話は「疑惑の花嫁」。織田信長（小栗旬）の命により、小一郎（仲野太賀）は安藤守就（田中哲司）の娘・慶（ちか）（吉岡里帆）をめとることに。藤吉郎（池松壮亮）は喜ぶが、慶には悪い噂があり、しかも“ある理由”から織田家を憎んでいた。そして、信長は越前・朝倉氏との戦を決意。息子を朝倉へ人質に出している浅井長政（中島歩）と会い、出陣せず後方の守りに徹してくれればいいと告げる。しかし戦が始まると、長政は父・浅井久政（榎木孝明）から朝倉方に付くよう迫られる…という展開。

近江・常楽寺。信長と長政は相撲を取る。

信長「つい楽しくての。またこうして弟と相撲が取れるとは、思ってもみなかった。わしの分（握り飯）も食え（幼少期の弟の思い出がよみがえる）」

信長は石山城の武藤友益を討つため、若狭へ出陣。真の狙いは朝倉だった。

長政も覚悟を決めたが、信長は「浅井は近江を動かず、我らの後方の守りに努めよ。我らに加勢しなければ、朝倉もそうやすやすと万福丸の命を取ろうとはすまい。いずれ必ず我らが救い出す」「万福丸は、市（宮崎あおい）も我が子のように可かわいがっておったからな。見殺しになどしたら、後できつう叱られるわ」。義兄弟は約束を交わした。

「長政、この戦が終わったら、また相撲を取ろう」「次は、わたくしが勝ちまする」「やれるもんならやってみい」

1570年（永禄13年）4月、京・二条御所。信長は総勢3万の幕府軍を率い、若狭へ進軍を開始した。

近江・小谷城。長政は様子見を主張。朝倉家一門衆の朝倉景鏡（池内万作）は「行く当てもなかった公方様をずっとかくまっていたのは我ら朝倉じゃ。その恩を忘れ、信長などにそそのかされ、我らを攻めるなど、道理の通らぬのは幕府の方じゃ」と反論した。

久政「何を迷うておる！万福丸を見捨てるつもりか！」

景鏡「我らもそのようなことはしとうない。よくお考えくだされ、長政殿。今我らが手を組めば、信長を、幕府軍を一網打尽にできまする。

遠藤直経（伊礼彼方）「殿、これこそ天が与えてくださった千載一遇の機」

久政「あの女狐のせいですっかり腑抜けとなったか」「どう取り繕ろうと所詮は信長の妹。腹の中では何を考えているか分からぬ女狐じゃ！」

景鏡「そういうことならば、その元凶を取り除いてしまえば、長政殿も昔のような武将に戻られますかな」

長政「市には指一本触れさせぬ！」

景鏡「万福丸様はお見捨てになっても、お市の方様は助けたいと」

長政「そうは申しておらん！」

景鏡「では、どうなされます？今この場で、お決めくだされ」

幕府軍は越前・金ヶ崎城に陣を置く。翌朝、日の出とともに一乗谷へ向かう。

酒宴が開かれる中、信長は木下兄弟に万福丸救出を命じる。そこへ柴田勝家（山口馬木也）が駆け込み「殿！たった今、我が忍びからの知らせが。浅井長政、謀反にござります！」――。

SNS上には「長政殿、おいたわしい（泣）」「今回の長政裏切りは、朝倉が悪役か。お市や万福丸を人質に取って…」「（お市の方の）小豆袋の（逸）話は次回かな？」「英気を養えと言われて、ここまでの道のりと周辺の地形を記している半兵衛。流石の軍師。裏切りの可能性を察知している」「またも弟を失う信長殿。つらい」などの声。反響を呼んだ。

次回は12日、第14話「絶体絶命！」が放送される。