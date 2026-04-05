【ひらがなクイズ】1分で正解に挑戦！ ひらがな2文字を当てよう！ ヒントは「耐えがたいほどの辛い思い」
さまざまな言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、思考をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、調子が外れてしまう状態、耐えがたいほどの辛い思い、さらには足元にある特徴的な部位の名称まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□う
□□しみ
□□ぶし
ヒント：足首の辺りにある、関節の横に突き出した丸い骨の部分を何と言いますか？
答えを見る
↓
↓
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▼解説
くるう（狂う）
くるしみ（苦しみ）
くるぶし（踝）
計算や予定が外れたり、機械が故障したりすることを指す「狂う（くるう）」や、心身が受ける強い負担を意味する「苦しみ（くるしみ）」。そこに、足の関節部分でぽっこりと突き出している「踝（くるぶし）」が並びました。激しい感情の揺れや不調を表す抽象的な言葉から、体という具体的な造形美まで。たった2つの共通する音が、これほどまでに質感の異なる概念をしっかりとつなぎ止めているのは興味深いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、調子が外れてしまう状態、耐えがたいほどの辛い思い、さらには足元にある特徴的な部位の名称まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
□□しみ
□□ぶし
ヒント：足首の辺りにある、関節の横に突き出した丸い骨の部分を何と言いますか？
答えを見る
↓
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正解：くる正解は「くる」でした。
▼解説
くるう（狂う）
くるしみ（苦しみ）
くるぶし（踝）
計算や予定が外れたり、機械が故障したりすることを指す「狂う（くるう）」や、心身が受ける強い負担を意味する「苦しみ（くるしみ）」。そこに、足の関節部分でぽっこりと突き出している「踝（くるぶし）」が並びました。激しい感情の揺れや不調を表す抽象的な言葉から、体という具体的な造形美まで。たった2つの共通する音が、これほどまでに質感の異なる概念をしっかりとつなぎ止めているのは興味深いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)