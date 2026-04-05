次回『豊臣兄弟！』あらすじ。義弟・長政が朝倉方に寝返ったと知って信長は激怒する。わずかな手勢で「しんがり」を担うことになった小一郎・藤吉郎。命がけの撤退戦の行方は…＜ネタバレあり＞
現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。
信長の朝倉攻めはナゾだらけ。なぜ越前へ侵攻し、浅井長政に裏切られて一目散に逃げたのか？自衛隊の一佐に「撤退の理由」をたずねてみると…
その第十四回 「絶体絶命！」のあらすじが公式サイトにて公開されました。
＊以下第十四回のネタバレを含みます。
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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！
主人公は天下人の弟・豊臣秀長。
歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！
秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。
＜第十四回のあらすじ＞
浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知った信長（小栗旬）は激高。
しかし藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決意する。
（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）
藤吉郎はわずかな手勢で、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことになり、小一郎（仲野太賀）は、その中でも最も危険な役目を引き受ける。
兄弟の命がけの撤退戦が始まる！
その頃、京で長政の謀反を知った義昭（尾上右近）は、ある決意を固めていた。