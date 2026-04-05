『豊臣兄弟！』第14回 浅井長政が朝倉方に寝返ったと知った信長は激高して…
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の第14回「絶体絶命！」が、12日に放送される。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
■第14回のあらすじ
浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知った信長（小栗旬）は激高。しかし藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決意する。藤吉郎はわずかな手勢で、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことになり、小一郎（仲野太賀）は、その中でも最も危険な役目を引き受ける。兄弟の命がけの撤退戦が始まる！ その頃、京で長政の謀反を知った義昭（尾上右近）は、ある決意を固めていた。
【写真】追加キャストも豪華！ 相関図を公開
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知った信長（小栗旬）は激高。しかし藤吉郎（池松壮亮）の機転で冷静さを取り戻し、退却を決意する。藤吉郎はわずかな手勢で、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことになり、小一郎（仲野太賀）は、その中でも最も危険な役目を引き受ける。兄弟の命がけの撤退戦が始まる！ その頃、京で長政の謀反を知った義昭（尾上右近）は、ある決意を固めていた。