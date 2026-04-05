【ワシントン＝向井ゆう子】イラン領内で行方不明になっていた米軍機乗員の救出作戦について、米有力紙ニューヨーク・タイムズは、米軍とイラン軍の間で「２日間にわたる生死をかけた戦い」が繰り広げられたと報じた。

同紙によると、乗員は撃墜されたＦ１５戦闘機から脱出後、２４時間以上にわたりイラン軍の追跡を逃れ、一時は標高約２１００メートルの山の尾根を登った。米軍と連絡をとるための機器も所持していたが、イラン側に検知される恐れがあったため、使用を制限したという。

救出作戦には、米海軍特殊部隊「ＳＥＡＬＳ（シールズ）」など数百人が動員され、数十機の米軍機が投入された。米軍は当初、山中のクレバスに身を潜めていた乗員の所在を確認できなかった。米中央情報局（ＣＩＡ）はイラン軍をかく乱するため、乗員が救出されたかのように装う作戦を実施。最終的に乗員の潜伏場所を特定し、米軍機が爆撃や銃撃を行ってイラン軍を遠ざけたという。

米軍高官は同紙に対し、山岳地帯であったことや乗員が負傷していたこと、イラン軍が現場に急行していたことを踏まえ、今回の救出作戦が「米特殊作戦史上、最も困難かつ複雑な作戦の一つだった」と述べた。