◆スケートボード 日本オープン（５日、アークタウン宇都宮）

女子ストリート決勝が行われ、２０２４年パリ五輪銀メダルの赤間凛音（りず）が１５２・３３点で優勝。同金メダルの吉沢恋（ここ、ＡＣＴ ＳＢ ＳＴＯＲＥ）は１５１・２１点で２位に続いた。吉沢は悔しさをにじませながらも、「やりたい技はちゃんとできた」と淡々と振り返った。

４５秒間に自由に滑る「ラン」３本、一発技の「ベストトリック」３本のベストスコア計２本の合計得点で競う決勝。ベストトリックの１本目からパリ五輪で成功させた技を決め「最近は大会で出しても決められないことが多かったので、一発目で決められたのは自分でも驚きだった」。ランでも２本目に８１・０４点の高得点をマークしたが、優勝した赤間に、わずかに及ばなかった。

パリ五輪以降は思うような結果が残せず、今年２月の大会では右手首を骨折するアクシデントもあった。それでも「大会の合間を縫って、イチから基礎の練習も始めた」と地道な鍛練を重ね、徐々に調子を上げている最中だ。２８年ロサンゼルス五輪へ向けての予選大会は、６月から開始。「レベルアップした姿を見せられるようにしたい」と五輪女王は大一番へ狙いを定め、着実に準備を重ねる。