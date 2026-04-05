日向坂46藤嶌果歩、初の表題曲単独センターに決定 ひな誕祭でサプライズ発表＆パフォーマンスにファン驚き【17thシングル「Kind of love」】
【モデルプレス＝2026/04/05】日向坂46が、5月20日に17枚目シングル「Kind of love」をリリースすることが決定。四期生・藤嶌果歩がセンターを務めることがわかった。
【写真】日向坂46四期生＆五期生が密着
日向坂46の17thシングルが、2026年5月20日に発売することが発表された。新曲のタイトルは「Kind of love」。これは横浜スタジアムで行われた“7回目のひな誕祭”の2日目に発表されたもの。
Wアンコール中に突如映像が流れ、新シングルの発売情報の解禁にとどまるかと思いきや、サプライズでそのまま表題曲を歌唱する選抜メンバーの発表、そして観客の前で初パフォーマンスも行い、そこでセンターは四期生の藤嶌が務めることが明らかになった。
藤嶌が表題曲でセンターを務めるのは、12thシングル『絶対的第六感』で同期の正源司陽子とWセンターを務めて以来2回目で、単独センターは初。突然の発表にファンは驚きつつも、ダンサブルで熱いパフォーマンスに熱狂した。
またあわせて、表題曲を歌う選抜メンバー以外のメンバーが参加するアンダーグループ、ひなた坂46メンバーによるライブ「17th Single ひなた坂46 LIVE」の開催も発表された。
日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って早くも2枚目のシングル発売、また国内のフェスやイベントにも出演が決まっている。6月には「ひなた坂46 LIVE」、8月には「三期生LIVE」、9月には「ひなたフェス 2026」とイベントが目白押しとなっている。（modelpress編集部）
3列目：宮地すみれ、渡辺莉奈、山口陽世、森本茉莉、清水理央、高橋未来虹
2列目：片山紗希、上村ひなの、小坂菜緒、金村美玖、松尾桜
1列目：正源司陽子、藤嶌果歩、大野愛実
発売日：2026年5月20日（水）
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤TYPE-A
初回仕様限定盤TYPE-B
初回仕様限定盤TYPE-C
初回仕様限定盤TYPE-D
※初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真
【通常盤／CDのみ】
通常盤
【会場】
東京都・TOYOTA ARENA TOKYO
【日程】
2026年6月16日（火） 開場17：00／開演18：30
2026年6月17日（水）開場17：00／開演18：30
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【写真】日向坂46四期生＆五期生が密着
◆日向坂46、新曲リリース・センターをライブで発表
日向坂46の17thシングルが、2026年5月20日に発売することが発表された。新曲のタイトルは「Kind of love」。これは横浜スタジアムで行われた“7回目のひな誕祭”の2日目に発表されたもの。
藤嶌が表題曲でセンターを務めるのは、12thシングル『絶対的第六感』で同期の正源司陽子とWセンターを務めて以来2回目で、単独センターは初。突然の発表にファンは驚きつつも、ダンサブルで熱いパフォーマンスに熱狂した。
◆「17th Single ひなた坂46 LIVE」開催決定
またあわせて、表題曲を歌う選抜メンバー以外のメンバーが参加するアンダーグループ、ひなた坂46メンバーによるライブ「17th Single ひなた坂46 LIVE」の開催も発表された。
日向坂46はデビュー7周年を迎え、2026年に入って早くも2枚目のシングル発売、また国内のフェスやイベントにも出演が決まっている。6月には「ひなた坂46 LIVE」、8月には「三期生LIVE」、9月には「ひなたフェス 2026」とイベントが目白押しとなっている。（modelpress編集部）
◆17thシングル「Kind of love」フォーメーション
3列目：宮地すみれ、渡辺莉奈、山口陽世、森本茉莉、清水理央、高橋未来虹
2列目：片山紗希、上村ひなの、小坂菜緒、金村美玖、松尾桜
1列目：正源司陽子、藤嶌果歩、大野愛実
◆日向坂46 17thシングル「Kind of love」
発売日：2026年5月20日（水）
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤TYPE-A
初回仕様限定盤TYPE-B
初回仕様限定盤TYPE-C
初回仕様限定盤TYPE-D
※初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入・メンバー生写真
【通常盤／CDのみ】
通常盤
◆「日向坂46 17th Single ひなた坂46 LIVE 」詳細
【会場】
東京都・TOYOTA ARENA TOKYO
【日程】
2026年6月16日（火） 開場17：00／開演18：30
2026年6月17日（水）開場17：00／開演18：30
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