◇明治安田J1百年構想リーグ西地区第9節 清水3―0長崎（2026年4月5日 ピーススタジアム長崎）

J1清水は敵地で長崎と対戦し、3―0で勝利した。今季初先発のMF嶋本悠大（19）が前半4分にプロ初ゴールとなる追加点を奪い、チームの快勝に貢献。試合前に掲げていた「結果」でアピールする姿勢をピッチで体現した。

開始7秒の先制で生まれた流れを、確実に引き寄せた。直後の前半4分、FW井上健太のクロスに反応し、ゴール前で頭で合わせてネットを揺らした。「健太くんを信じて中に入ったらいいボールが来た。いい感じに流せてよかった」。試合の流れを決定づける一撃となった。

前節神戸戦では34分間出場。3バック変更後の2列目でプレーし、攻撃にリズムをもたらしていた。その手応えをこの日の活躍につなげ、「久しぶりに自分がしたいプレーを何回もできた」と手応えをにじませた。

試合前には「得点とアシストで結果を出したい」と語っていた嶋本。吉田体制で出番を勝ち取れず、3月下旬のU―21日本代表は選外となっていただけに気合十分だった。負傷者続出で巡ってきた初先発のチャンス。しっかりと結果を残し有言実行の形となった。

「親孝行できたかな」と笑顔ものぞかせた。地元・熊本に近い九州の地で両親が見守る前で躍動。「今日だけじゃなくて次の試合も継続していければ」。ロス五輪世代の若武者はプロ初ゴールをきっかけに、さらなる飛躍へとつなげる。（萱沼 魁渡）