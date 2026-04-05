日向坂46の17thシングル「Kind of love」が5月20日に発売すると5日、横浜スタジアムで行われた7周年ライブ「7回目のひな誕祭」の2日目公演アンコールで発表された。

ダブルアンコール中に突如映像が流れ、新シングルの発売情報の解禁にとどまるかと思いきや、サプライズでそのまま表題曲を歌唱する選抜メンバーの発表、そして観客の前で初パフォーマンスも行い、センターは四期生の「かほりん」こと藤嶌果歩（19）が務めることが明らかになった。

藤嶌が表題曲でセンターを務めるのは、12thシングル「絶対的第六感」で同期の正源司陽子（19）とダブルセンターを務めて以来二回目で、単独では初めて。突然の発表にファンは驚きつつも、ダンサブルで熱いパフォーマンスに熱狂した。

また、表題曲を歌う選抜メンバー以外のメンバーが参加するアンダーグループ、ひなた坂46（ひらがなひなた）メンバーによるライブ「17th Singleひなた坂46 LIVE」の開催も発表された。TOYOTA ARENA TOKYOで6月16日から2日間行われる。