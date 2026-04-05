PK shampooが、3rd EP『尊い偽星』を5月27日にリリースする。

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本情報は、本日4月5日に京都 KBSホールにて行われたPK shampoo主催イベント『FIRE WALL Vol.3』にて発表されたもの。本EPは新曲2曲と、昨年配信リリースされた「Bad Boys Blue」、ライブで人気の代表曲「天王寺減衰曲線」の再録を含む全4曲が収録される。

さらに、本EPを携えた全国ツアー『PK shampoo tour 2026 -Planet Parade-』の開催も発表された。6月14日の福岡LIVEHOUSE CB公演を皮切りに全国7都市をまわり、うち6公演はゲストを迎えたツーマンライブ、ファイナルとなる東京公演は自身初のZepp DiverCity(TOKYO)でのワンマンライブとなる。

チケットはファンクラブ先行および第1次オフィシャル先行がスタートしている。

・PK shampoo ヤマトパンクス コメント

昨日ひさしぶりにブレードランナー見たらもはやAI動画にみえました。ツアー中おれら4人がイケメンすぎてAIに見えたらすみません。作品のテーマはフェイクですが先にネタバレするとこの世界でリアルなのはうちのBa.のにしけんだけです。残り3人というかにしけん以外の79億9999万9999人もがんばりましょう。かしこ。

（文＝リアルサウンド編集部）